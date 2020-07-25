بصورة نادرة.. يسرا ترثي والدتها في ذكراها الأولى: فراقك صعب أوي

علاقات و مجتمع

رثت الفنانة يسرا والدتها، في ذكرها الأولى التي تمر اليوم، إذ رحلت العام الماضي داخل إحدى المستشفيات الخاصة بعد صراع مع المرض.

ونشرت يسرا عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، صورة نادرة تجمعها بوالدتها الراحلة في طفولتها، وصورة أخرى في مرحلة متقدمة من العمر، معلقة عليها: "الذكرى السنوية الأولى على فراقك يا أمي.. فاتت سنة بس حاسة كأنها إمبارح بالضبط.. فراقك صعب أوي عليا.. ربنا يسكنك فسيح جناته ويرزقك الفردوس الأعلى من الجنة ويجعلك دايمًا راضية عني دنيا وآخرة.. نسألكم الفاتحة والدعاء فضلًا وليس أمرًا".

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وتفاعل معها الكثير من أصدقائها الفنانين ومتابعيها، منهم الفنانة منة شلبي التي علقت بوضع "إيموشن" قلب، بالإضافة إلى التعليقات بالدعاء بالرحمة والمغفرة لوالدتها.

يذكر أن الفنانة يسرا شاركت في رمضان الماضي 2020 بمسلسل "خيانة عهد"، وشاركها في البطولة عدد من الفنانين منهم حلا شيحة، بيومي فؤاد، خالد سرحان، عبير صبري، جومانا مراد.‎