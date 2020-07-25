بالطو وهاي كول في الحر.. روجينا بملابس شتوية: ليه كدا يا عمري

علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة روجينا، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مجموعة من صور لها من كواليس مسلسل "أسود فاتح".

وظهرت روجينا في الصور بملابس شتوية، إذ ارتدت بالطو طويل ذو اللون البيج وتحته بلوفر "هاي كول" أبيض، وعلقت على الصور قائلة: "بس أنتى لبسة شتوي فى الصيف ليه يا عمري".

Advertisements

وتفاعل معها متابعيها في التعليقات: "أحلى من يلبس شتوي يا عمري"، "العباية أحسن يا عمري"، "زعلانة ليه يا عمري".

يذكر أن الفنانة روجينا شاركت في رمضان الماضي بمسلسل "البرنس"، وكان من بطولة الفنان محمد رمضان، أحمد زاهر، إدوارد، رحاب الجمل.