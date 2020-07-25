"متجوزناش صالونات وبينا تفاهم كبير".. لقطات من حياة رامي جمال وزوجته ناريمان

علاقات و مجتمع

أزمات عدة تعرض لها الفنان رامي جمال، أثرت على حياته النفسية، ولكنه وجد الدعم من قبل زوجته خاصةً مع إصابته بالبهاق.

الفنان ينتهز أي فرصة للثناء وتوجيه الشكر لها سواء في اللقاءات التلفزيونية والصحفية، وعبر حساباته على السوشيال ميديا، وبخاصة موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

رامي جمال، يحتفل اليوم 25 يوليو، بعيد ميلاده الـ36، ويُقدم "هُن" لقطات من حياته الشخصية وعلاقته بزوجته الفنانة المعتزلة ناريمان، خلال السطور التالية.

"صداقة فانجذاب فتناغم فحب فزواج".. هكذا كان التدرج الطبيعي لعلاقة الفنان رامي جمال بزوجته الفنانة المعتزلة ناريمان، والتي جمعت بينهما قصة حب كبيرة عرفها الوسط الفني.

رامي جمال عن زوجته: متجوزناش صالونات وبينا تفاهم كبير

ينتهز الفنان الفرص للتعبير عن حبه لزوجته، ودائمًا ما يروي قصته معها، وقال في أحد البرامج: "أنا مراتي صديقتي، ومتجوزتهاش جواز صالونات، أنا بحبها وبينا قصة صداقة طويلة جدًا قبل الجواز وبينا تفاهم وكلام كتير اتكلمناه، وتقريبًا بقينا نفهم بعض من غير ما نتكلم وأعتقد مخدتش قرار الاعتزال عشان خاطري بس، ولكنها مقتنعة".

ناريمان تساند زوجها في محنته

وتعرض الفنان لوعكة صحية مؤخرا نتج عنها إصابته بمرض البهاق، وكانت ناريمان أول من ساندته في محنتة حيث قالت عبر خاصية "ستوري"، على حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وأعادت نشر منشوره الذي أعلن فيه عن المرض: "أعتقد بعد كل طاقة الحب اللي شوفتها دي مش محتاج كلام تاني".

رامي جمال يطلب من متابعيه الدعاء لزوجته

وكان رامي ساند زوجته خلال مرضها، حينما تعرضت لوعكة صحية في أبريل 2019، حيث طالب متابعيه عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بالدعاء لزوجته بالشفاء العاجل، مشيرًا إلى مرورها بوعكة صحية.

ونشر "رامي" صورة تجمعه بزوجته "ناريمان"، وعلق عليها قائلا: "أسألكم الدعاء لزوجتي بالشفاء، اللهم عافها وأعفو عنها واحفظها يا رب، الحمد لله الذي أحبنا فابتلانا".

Advertisements

رامي جمال عن زوجته: بنتخانق في اليوم 3 مرات

وشاركت الفنانة ناريمان، عبر إنستجرام، صورة رومانسية لها برفقة زوجها: "حبيبي اللي أنا وهو زي أي زوجين بنتخانق ونزعل بس دايما في ضهر بعض وساندين بعض ربنا يكتبلك الخير ويوفقك ويكتبلك كل حاجة حلوة على قد صبرك وتعبك ويرزقني منك في يوم من الأيام بنونو حلو زيك وأشوفك أحلى أب في الدنيا وعلى أد ما بعتبرك أنت ابني بس ميمنعش يبقى عندي اتنين رامي وربنا معايا".

وتفاعل الفنان رامي جمال مع الصورة التي شاركتها زوجته، معلقًا: "ربنا يسعدك ويكتبلك معايا أكتر من اللي تمنيته، بس فعلا والله يا جماعة بنتخانق في اليوم 3 مرات، بس دي الحاجه اللي بتعرفني إننا عايشين وفي ضهرك لحد ما ربنا يسترد أمانته، لترد عليه ناريمان ممازحة، "يا ليلتك اللي مش معدية والله لأعطس في وشك وأنت نايم".

وبين الحين والآخر يعبر الفنان عن حبه لزوجته ويمدحها لوقوفها دائمًا بجانبه، من خلال نشر صورة جديدة لهما: "الصورة دي حقيقية جدا وبتعبر عن اللي بحسه طبعا أنتي دايما حاسة أنك مسنودة عليا، لكن الحقيقة إن أنا اللي مسنود عليكي ربنا يخليكي ليا".

رامي جمال يعلن إصابته بالبهاق

كان رامي جمال أعلن إصابته بمرض البهاق، عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك قائلا: "الحمد لله الذي أحبني فابتلاني وقدرني على الصبر.. من فترة ظهرت بقع بيضا في جسمي وبالكشف عرفت إنه مرض البهاق، وجربت أنواع علاج كتير ودكاترة كتير ومفيش فايدة".

وأضاف: "رضيت وسلمت أمري لله عشان عرفت إن الزعل بيزوده وكفاية شغلانتي وصعوبتها والقلق الدائم من المستقبل، وفعلا بقى بيزيد لدرجة لفتت نظر ناس كتير، اللي بقى يقوللي هتتعامل إزاي وأنت فنان، واللي يخاف يسلم عليا، واللي يسألني هو ده معدي".

وتابع: "أنا بقالي سنة فعلا لو عندي حفلة أو تصوير بتعب على ما أشوف طريقة أخفيه بيها، لدرجة خلت ناس تقولي شوف بيزنس تاني أعمله عشان الناس مش هتقبلك كدة، وفكرت في كلامهم بصراحة".

واستكمل: "لقيت إن عندي حلين، يا فعلا شكرا لحد كدة على الشغلانة دي رغم حبي ليها وعدم معرفتي بغيرها، يا إما مش هداريه تاني وتقبلوني بيه وترحموا كل اللي ربنا ابتلاهم بيه، من نظرة إن شكله غريب، والحمد لله على نعمة الأهل لأنهم الوحيدين اللي بيقبلوا الواحد زي ما هو"، وسط دعم جمهوره وزملائه بالوسط الفني.