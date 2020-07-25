تشاركها مودة الأدهم في صالون تجميل.. 10 معلومات عن الفنانة إيناس النجار

علاقات و مجتمع

قالت البلوجر مودة الأدهم، أمس خلال تحقيقات النيابة معها إن ممتلكاتها جاءت من تربحها من موقع يوتيوب، ومن والدها ومشاركة الممثلة إيناس النجار في صالون تجميل بالدقي، حيث تواجه تهمة "التحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع، من خلال صناعة فيديوهات مخلة بالآداب العامة".

ويستعرض التقرير التالي معلومات عن إيناس النجار شريكة مودة الأدهم كالتالي:

- ولدت إيناس النجار في 25 ديسمبر 1978، أي تبلغ من العمر 41 عاما.

- ولدت في مدينة صفاقس بتونس.

- كانت بداية ظهورها في كليب "يا ترى" مع الفنان بهاء سلطان.

- اختارها المخرج محمد النجار للمشاركة في السينما.

Advertisements

- أول دور لها كان من خلال فيلم "ميدو مشاكل".

- شاركت كذلك في فيلم "بحبك وأنا كمان" و"علي سبايسي"، بعد اختيار النجار لها اسمها الفني "إيناس النجار".

- تعددت بعد كذلك مشاركتها في أفلام وأعمال درامية مثل "كركر، أحاسيس، عزبة آدم"، ومن المسلسلات "يتربى في عزو، علي مبارك".

- قالت إيناس النجار إنها ندمت على المشاركة في فيلم "أحاسيس".

- تزوجت من رجل الأعمال محمد محفوظ، ولكن تم الانفصال بعد شهر واحد بسبب الاختلاف في وجهات النظر.

- تلتزم إيناس النجار الصمت عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ولم تنفي أو تؤكد أقوال مودة الأدهم حول مشاركتها في صالون التجميل.