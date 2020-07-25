الأمير هاري وزوجته ينأيان بنفسيهما عن كتاب حول حياتهما في العائلة المالكة

علاقات و مجتمع
نأى الأمير البريطاني هاري وزوجته ميجان بنفسيهما عن كتاب قادم عن حياتهما داخل العائلة المالكة قائلين إنه لم تتم مقابلتهما لدى كتابته ولم يسهما فيه بأي شكل.
وذكرت وسائل إعلام اليوم السبت، أن من المقرر صدور الكتاب الذي يحمل عنوان (العثور على الحرية) في أغسطس ويتوقع أن يلقي الضوء على إحباطات الزوجين مع القصر والصحافة.
وقال متحدث باسم الزوجين في بيان "لم تحدث لقاءات مع دوق ودوقة ساسكس ولم يسهما في كتاب (العثور على الحرية)".
وأضاف "هذا الكتاب يستند إلى تجارب المؤلفَين الخاصة كعضوين في الفريق الصحفي الذي يغطي أخبار العائلة المالكة وإلى تغطيتهما الصحفية المستقلة".
ومن المتوقع أن يسرد الكتاب، وهو من تأليف الصحفية كارولين دوراند والصحفي أوميد سكوبي اللذين يغطيان أخبار العائلة المالكة، بالتفصيل كيف شعر الزوجان بأن المؤسسة الملكية أخفقت في دعمهما وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة ذا تليجراف.
واستشهدت صحيفة ذا تايمز بمقتطفات من الكتاب تشير إلى مشاحنات بين أفراد العائلة إذ يعتقد هاري أن بعض أقاربه لا يحبون ميجان وأن آخرين يشعرون أن شعبية الزوجين يجب "كبحها".
وقالت الصحيفة إن ميجان وصفت انتقادات الصحافة بأنها "كالموت بآلاف الجروح".
وتقول ذا تليجراف إن الكتاب يقدم هاري وميجان كقوى تغيير لديها القدرة على تحديث الملكية، لكن تثبطهما "البزات الرمادية" والتغطية الإعلامية لحياتهما الخاصة.
ويعيش الزوجان وابنهما آرتشي البالغ من العمر 14 شهرا في لوس انجليس حاليا بعد التخلي عن أدوارهما الملكية في مارس.
وفي يناير، أعلنا عن عزمهما انتهاج خط أكثر استقلالية والاعتماد على نفسيهما ماليا، وتزوج هاري من الممثلة السابقة ميجان في مايو 2018 في حدث قيل في ذلك الوقت إنه أضفى على العائلة المالكة بريق هوليوود وأجواء من الحداثة وجعل الزوجين من أشهر الثنائيات في العالم.
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