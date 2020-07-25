الامارات | صاحبة الإضراب الشهير العام الماضي.. إغلاق نقابة معلمي الأردن وتوجيه اتهامات بـ"جرائم" لمجلسها

شكرا لقرائتكم خبر عن صاحبة الإضراب الشهير العام الماضي.. إغلاق نقابة معلمي الأردن وتوجيه اتهامات بـ"جرائم" لمجلسها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر النائب العام في العاصمة الأردنية عمان كف يد اعضاء مجلس نقابة المعلمين والفروع واداراتها ووقف النقابة عن العمل واغلاق مقراتها لمدة سنتين.

كما قرر، حسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، اصدار مذكرات احضار بحق اعضاء مجلس النقابة ليصار الى عرضهم على المدعي العام المختص لاستجوابهم عن الجرائم المسندة اليهم.

وكان نائب عام عمان صرح اليوم السبت، انه وعلى ضوء نظر النيابة العامة في عدد من القضايا الجزائية التحقيقية بحق مجلس نقابة المعلمين وهي:

أولا: القضية التحقيقية المتعلقة بالتجاوزات المالية المنظورة لدى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

ثانيا: القضية التحقيقية والمنظورة لدى مدعي عام عمان والمتعلقة بالقرارات الصادرة عن مجلس النقابة والتي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي واشتملت على اجراءات تحريضية.

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ثالثا: القضية التحقيقية المتعلقة بالفيديوهات الصادرة عن نائب النقيب والتي تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنظورة لدى مدعي عام عمان.

فقد قرر المدعون العامون، اصدار مذكرات احضار بحق المشتكى عليهم اعضاء مجلس النقابة ليصار الى عرضهم على المدعي العام المختص لاستجوابهم عن الجرائم المسندة اليهم.

كما قرر كف يد أعضاء مجلس النقابة واعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع واداراتها ووقف النقابة عن العمل واغلاق مقراتها لمدة سنتين.

كما قرر نائب عام عمان، منع النشر والتداول والتعليق في وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي كافة بهذه القضايا.

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