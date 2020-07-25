8 مزايا.. هذا ما يحدث عند شرب الماء الدافئ مع الليمون على الريق

محمد اسماعيل - القاهرة - يحقق الماء الدافئ فوائد عديدة على معدة خاوية في الصباح الباكر، لا يجنيها الجسم عند شرب الماء البارد. وأورد موقع تيستي يوميز الإلكتروني، مجموعة من فوائد كوب الماء مع الليمون على الريق، وهي كالتالي:

1- تحفيز الهضم

يطرد عصير الليمون المواد والسموم غير المرغوب فيها من الجسم، حيث يشبه تركيبه الذري اللعاب وحمض الهيدروكلوريك، ويشجع الكبد على إنتاج الصفراء التي تساعد على الهضم، ويساعد عصير الليمون أيضاً على تخفيف أعراض عسر الهضم، مثل حرقة المعدة والتجشؤ والانتفاخ، وفق ما نقل "24" الإماراتي.

2- مدر للبول

يساعد عصير الليمون على طرد الفضلات السائلة غير المرغوب فيها، لأنه يزيد من معدل التبول في الجسم، لذلك يتم إطلاق السموم بمعدل أسرع مما يساعد في الحفاظ على صحة المسالك البولية.

3- تعزيز المناعة

يحتوي الليمون على نسبة عالية من فيتامين سي، وهو أمر رائع لمكافحة نزلات البرد، وهو غني بالبوتاسيوم، مما يحفز وظائف المخ والأعصاب. ويساعد البوتاسيوم أيضًا على التحكم في ضغط الدم. ويملك حمض الأسكوربيك الموجود في الليمون خصائص مضادة للالتهابات، ويستخدم كدعم تكميلي لعلاج الربو وأعراض تنفسية أخرى بالإضافة إلى أنه يعزز امتصاص الحديد الذي يعزز من المناعة في الجسم.

4- تنظيف البشرة

يساعد فيتامين سي في الليمون بالإضافة إلى مضادات الأكسدة الأخرى على تقليل التجاعيد ومكافحة تلف الجذور الحرة. فيتامين سي ضروري أيضاً لبشرة متوهجة صحية، بينما تحارب طبيعته القلوية بعض أنواع البكتيريا المعروفة بأنها تسبب حب الشباب.

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5- تعزيز النشاط

يحصل الجسم على الطاقة من تفاعل الأيونات الموجبة القادمة من الطعام مع الأيونات السالبة في الجهاز الهضمي، والليمون هو من الأطعمة القليلة التي تحتوي على أيونات سالبة، مما يمنح الجسم مزيداً من الطاقة، كما تتميز رائحة الليمون بخصائصها المعززة للنشاط والحيوية، كما يساعد على تقليل الشعور بالقلق والاكتئاب.

6- تسريع الشفاء

يعزز حمض الأسكوربيك الموجود بكثرة في الليمون التئام الجروح، وهو عنصر غذائي أساسي في الحفاظ على صحة العظام والأنسجة الضامة والغضاريف. كما يملك فيتامين سي أيضاً خصائص مضادة للالتهابات.

7- صحة الفم

إلى جانب تحسين رائحة الفم، من المعروف أن الليمون يساعد في تخفيف آلام الأسنان والتهاب اللثة، واعلم أن حامض الستريك يمكن أن يتسبب في تآكل مينا الأسنان، لذا يجب أن تضع في اعتبارك ذلك، ولا تنظف أسنانك بعد شرب الماء مع الليمون، ومن الأفضل تنظيف أسنانك أولاً، أو الانتظار لفترة طويلة بعد تنظيف أسنانك.

8- خسارة الوزن

يحتوي الليمون على نسبة عالية من ألياف البكتين، مما يساعد على مكافحة الرغبة الشديدة في تناول الطعام، و أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يحافظون على نظام غذائي أكثر قلوية، يفقدون الوزن بشكل أسرع.