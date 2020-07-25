والدها غني ونشأت في مرسى مطروح.. ملامح من حياة مودة الأدهم العائلية

علاقات و مجتمع

كشفت تحقيقات النيابة، أمس مع البلوجر مودة الأدهم، جانب كبير من حياتها الأسرية والشخصية، وذلك خلال ردها على بعض الأسئلة التي وجهت لها من ممثلي النيابة العالمة للتحقيق في التهم الموجهة إليها وهي "التحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع، من خلال صناعة فيديوهات مخلة بالآداب العامة".

وتستعرض "هن" في السطور التالية جانب من حياتها كالتالي:

- تبلغ من العمر 22 عاما، وهي طالبة.

- ولدت وتربت في مرسى مطروح ولها 4 أخوات شباب غير أشقاء بالإضافة إلى أخت.

- مستقلة عن أهلها في مرسى مطروح منذ 3 سنوات.

- والدها هو فتحي رشاد محمد الأدهم.

- بدأت شهرتها بمشاركتها في ميس إيجيبت وكانت تبلغ من العمر 17 عاما.

- حصلت على لقب ملكة جمال المراهقات في نهاية المسابقة وبدأت شهرتها.

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- شهرتها على "السوشيال ميديا"، كانت منذ 4 سنوات.

- نفت تماما وجود حساب لها على لايكي، وإنما أكونتاتها الموثقة هي على "إنستجرام"، و"تيك توك" والذي كان "ميوزكلي" سابقا.

- قالت إن صورها العارية مهربة من هاتفها المحمول، وهي لم تنشرها أو ترسلها لأحد وحررت محضرا بسرقتها من هاتفها عام 2015.

- تمتلك سيارة مرسيدس بقيمة 780 ألف جنيها، وشقة قيمتها مليون و200 ألف جنيه في مدينتي.

- قالت مودة إن والدها يمتلك أراضي زراعية بكوم حمادة وعمارة واحدة في كوم حمادة وأخرى في مرسى مطروح وهي إرث عن والدته.

- قالت إن السيارة إهداء لها من والدها في عيد ميلادها لأنه يمتلك بيوت وأراضي زراعية.

- قالت مودة الأدهم إن سيارتها وممتلكاتها حصلت عليها من والدها ومن موقع "يوتيوب" ومن مشاركتها إيناس النجار في صالون تجميل بنسبة 20%.

- لمودة الأدهم على التيك توك 3 ملايين و100 ألف متابع والإنستجرام مليون و600 ألف واليوتيوب 300 ألف.

- نفت كافة التهم التي وجهت إليها بتعديها على القيم الأسرية والمجتمعية.