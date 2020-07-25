الامارات | حالة كورونا غريبة في فيتنام : المريض لم يسافر ولم يخالط أحداً ولا مرضى في المدينة

شكرا لقرائتكم خبر عن حالة كورونا غريبة في فيتنام : المريض لم يسافر ولم يخالط أحداً ولا مرضى في المدينة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت فيتنام أول حالة إصابة محلية بفيروس كورونا، منذ أكثر من ثلاثة أشهر، حيث تحاول السلطات تحديد كيفية إصابة الشخص بالفيروس، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبورج" للأنباء اليوم السبت.

وكان المريض/57 عاما/ في مدينة دانانج منذ أكثر من شهر ولم يسافر إلى أقاليم أخرى، ولم يخالط الغرباء، وكان مخالطا بالأساس لأفراد أسرته وجيرانه، وذهب للعلاج في المستشفى لإصابته بالحمى والسعال.

وأجرى مركز دانانج للسيطرة على الأمراض اختبارات على 105 أشخاص، خالطوا المريض وجاءت نتائجها سلبية، بينما تجري هيئة الصحة المحلية فحوصات وحجرا صحيا لهؤلاء الذين خالطوه عن قرب، والتي ذكرت قناة "في.تي.في" الحكومية أنهم ربما يكونوا 288 شخصا.

وذكرت قناة "في.تي.في" إنه تم إغلاق المستشفى الواقع بمدينة دانانج، والذي يوجد به 947 من المرضى وأفراد الأطقم الطبية.

وأمر رئيس الوزراء، نجوين شوان فوك السلطات بتشديد المراقبة الحدودية وأيضا مراقبة المهاجرين لمنع الأجانب من دخول البلاد بشكل غير شرعي، حسب بيان منفصل.

وكانت فيتنام قد سجلت 416 حالة إصابة بفيروس كورونا ولم تسجل أي حالات وفاة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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