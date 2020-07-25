الامارات | ولادة نمر نادر جداً.. والحديقة البولندية تبحث عن اسم

شكرا لقرائتكم خبر عن ولادة نمر نادر جداً.. والحديقة البولندية تبحث عن اسم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ولد نمر سومطري، وهو نوع مهدد بخطر الاندثار الشديد، في حديقة حيوانات في بولندا. ورأت أنثى النمر النور خلال فترة الحجر في 20 مايو الماضي في حديقة الحيوانات في فروتسواف بجنوب غرب بولندا، لكن لم يكشف عن ولادتها إلا الآن.

وتنتمي والدتها نوري (7 سنوات) ووالدها تنجا (11 سنة) إلى برنامج عالمي يهدف إلى إنقاذ هذا النوع.

وقال مدير الحديقة، رادوسواف راتاشفاك، لوكالة فرانس برس «كنا قلقين لأن نوري تلد للمرة الأولى، لكن تبين أنها أم خبيرة».

ودعت حديقة الحيوانات روّاد الإنترنت إلى المساعدة على إيجاد اسم لصغير النمر.

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وأوضح مدير الحديقة «يسعدنا أن نجد اسماً آسيوياً يعكس أصل هذا النوع». وأضاف أن نمور سومطرة تعيش عادة نحو 30 سنة، وتلد الإناث منها 10 صغار خلال حياتها.

ويعود أصل هذه الحيوانات إلى جزيرة سومطرة الإندونيسية، وهي مصنفة لدى الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة على أنها تواجه خطراً حرجاً بالاندثار مع أقل من 400 حيوان من هذا النوع في البرية، وأقل من 300 في الأسر.

وتفيد شبكة «ترافيبك» العالمية لمراقبة الاتجار بالأنواع البرية، بأن الصيد غير المشروع هو السبب الرئيس لنفوق نمور سومطرة.

وتستخدم أجزاء من هذه النمور بشكل واسع في الطب التقليدي لاسيما في الصين رغم عدم وجود أي أدلة علمية على أنها مفيدة للإنسان.



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