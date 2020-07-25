فيديو.. هنادي مهنا تكشف كواليس ارتباطها بـ أحمد خالد صالح

علاقات و مجتمع

تحدثت الفنانة هنادي مهنا عن كواليس تعرفها على أحمد خالد صالح في بداية ارتباطهما سويا خلال مشاركتهما في مسلسل "الفتوة".

وقال هنادي مهنا خلال لقاءها مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي"، إن خطيبها مريح وداعم لها ويجعلها دوما تتنافس على الأفضل في موقع التصوير.

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وكشفت عن بداية اعترافه لها بحبه وكان ذلك خلال تصوير أولى مشاهدهما في "الفتوة" حيث قال لها "بحبك" ولكنها لم تستوعب الأمر في البداية.

وقالت هنادي إنها تنوي أن يكون إعلان الفرح مفاجأة للجمهور مثل ما حدث مع نبأ الخطوبة، حيث تفاجأ الجميع بخطبة هنادي مهني وأحمد خالد صالح.

يذكر أن أحمد خالد صالح وهنادي مهنا أعلنا نبأ خطبتهما ديسمبر الماضي بشكل مفاجئ، في حفل بسيط حضره عدد من الأصدقاء واقتصر على الأهل.