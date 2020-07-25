عمرو سلامة يرد على منتقدي فستان خطوبة أمينة خليل: "زعلان عليهم"

لايف ستايل

رغم مرور عدة أيام على إعلان خطوبة الفنانة أمينة خليل، إلا أن فستانها لا يزال حديث الفنانين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وآخر الملعلقين على منتقدي فستان أمينة خليل، هو المخرج عمرو سلامة وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وكتب عمرو سلامة منتقدًا من وصفوا فستان خطوبة أمينة خليل بأنه قميص للنوم، قائلا، "ماعرفش المفروض أزعل إن في ناس وقحة بتعلق على فستان أمينة خليل في خطوبتها وبتقول عليه قميص نوم مثير.. ولا أزعل عليهم إن يا عيني ده مفهومهم عن قميص النوم المثير".

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تلقى عمرو سلامة كثير من التعليقات على تغريدته والتي دعمته في رأيه، والتي كان من بينها، "أنا مستغرب إن الناس أخدت بالها من الفستان ولم تأخذ بالها من ضحكة أمينة خليل الساحرة الطبيعية العفوية العابرة لكل الحدود ضحكة نادرة"، و"عارف لو كل واحد يخليه في خيبته كانت الدنيا هتكون سالكة".

انتقادات فستان أمينة خليل

وتعرضت الفنانة أمينة خليل لانتقادات كبيرة بسبب فستان خطوبتها، ووصفه بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأنه "قميص نوم"، وقوبلت تلك الانتقادات بدفاع كبير من أمينة خليل، وعن فستانها الذي وصفوه بالرقيق والمناسب لحفل خطوبة في المنزل.

ويبلغ سعر فستان أمينة خليل الذي ظهرت به خلال حفل خطبتها حوالي 6486 جنيهًا.