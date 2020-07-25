فيديو.. بدرية طلبة توضح طبيعة علاقتها بمساعدتها: بعاملها زي بناتي وأحفادي

علاقات و مجتمع

مقطع فيديو مصور لا تتعد مدته دقائق، ظهرت خلاله الفنانة بدرية طلبة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، تتحدث من خلاله عن علاقتها بمساعدتها سمية.

وقالت الفنانة خلال مقطع الفيديو: "بتعامل مع سمية بمنتهى الاحترام والطيبة مش عشان أظهر إني ست طيبة ولكن هي تستاهل كده، وبعاملها زي بناتي وأحفادي، وبعتبرها ملاك".

وأضافت: "مش بتسيب فرض أبدا، بسيب معاها دهبي وفلوسي، ومن حبها فيا سمت بنتها على اسم بنتي".

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وتابعت: "واحد كان بيسألني إذا كنت بعامل سمية زي ما بعاملها في الفيديوهات، من كتر ما أنا تكلمت عنها لقيت نفسي عملت فيديو ليها كامل من غير ما أخذ بالي من كتر حبي ليها وده كان جزء من الإجابة".

وكانت بدرية طلبة ظهرت مع والدتها في حفل زفافها وشاركت الصورة مع جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت بدرية بعمرها الحالي، بجانب والدتها العروس، وكشفت عن تركيب الصورة فوتوشوب.

وقالت بدرية في تعليقها على الصورة: "صورة أمي الله يرحمها في زفافها دودو حطت صورتي جنب أمي مكان بابا حتى لو كانت تركيب بس بجد مشتاقة قوي اتصور كتفي في كتفها نفسي المسها واحضنها الصورة دى صبرتني وفرحتني ربنا يفرح قلبك يا دودو زي ما فرحتىي قلبي، شوفتوا أمي قمر إزاي؟".