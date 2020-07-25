الامارات | باراك اوباما أول ضيوف زوجته ميشال في برنامجها الجديد

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحل الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما ضيفا على الحلقة الأولى من المدونة الصوتية الجديدة (بودكاست) لزوجته ميشال على ما أعلنت السيدة الأميركية الأولى السابقة في تغريدة قبل انطلاق البرنامج في 29 الجاري.

وسيتضمن "ذي ميشال اوباما بودكاست" في أول موسم له، سلسلة من اللقاءات بين الأميركية الأولى سابقا وأقاربها ومقربين منها مع ضيف واحد في كل حلقة. ويبث البرنامج عبر "سبوتيفاي".

وتنتج المدونة الصوتية هذه شركة "هاير غراوند" التي أسسها الزوجان أوباما العام 2018. وأبرمت "هاير غراوند" شراكات مع "سبوتيفاي" و "نتفليكس".

وأوضحت ميشال أوباما في الإعلان الترويجي لمدونتها الصوتية "في الحلقة الأولى سأحاور شخصا أرجح أن تتعرفوا إلى صوته فورا".

وسيتناول الزوجان جائحة كوفيد-19 والحركة الاحتجاجية على مقتل جورج فلويد على ما ذكر موقع مجلة "فراييتي" المتخصصة التي استمعت لجزء من الحلقة.

وكانت ميشال أوباما التي تتمتع بشعبية كبيرة، حققت نجاحا باهرا مع كتاب مذكراتها "بيكومينغ" الذي صدر في نوفمبر 2018 وبيعت أكثر من 11,5 مليون نسخة منه في العالم.

وترافق صدور الكتاب مع سلسلة من الندوات جمعت عشرات آلاف الأشخاص في دول عدة فضلا عن وثائقي بثته "نتفليكس". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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