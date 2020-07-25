الامارات | عجوز باكستاني عمره 103 أعوام وتزوج 5 مرات.. أكبر الناجين سنا من كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن عجوز باكستاني عمره 103 أعوام وتزوج 5 مرات.. أكبر الناجين سنا من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال أقارب باكستاني يبلغ من العمر 103 أعوام وأطباء إنه تعافى من مرض كوفيد-19 ليصبح من بين أكبر الناجين سنا من المرض في العالم، متغلبا على الصعاب في بلد يعاني من ضعف نظام الرعاية الصحية.

وخرج عزيز عبد العليم، وهو من سكان قرية في منطقة شيترال الجبلية الشمالية، الأسبوع الماضي من مركز لعلاج الحالات الطارئة بعد أن أظهرت الاختبارات إصابته في أوائل يوليو‭ .

وقال أحمد، نجل عبد العليم، لرويترز عبر الهاتف من قريته الواقعة بالقرب من الحدود الباكستانية مع الصين وأفغانستان "كنا نشعر بالقلق عليه نظرا لسنه، لكنه لم يكن منزعجا على الإطلاق".

ونقل أحمد عن والده قوله إنه مر بالكثير في حياته وإنه لم يشعر بالخوف من الفيروس. لكنه لم يكن مرتاحا، بالرغم من ذلك، للبقاء في العزل.

وقال أحمد، وهو نجار تجاوز الخمسين، إن والده كان يعمل نجارا حتى السبعينيات من العمر، وتوفيت في حياته ثلاث زوجات وتسعة من الأبناء والبنات، مضيفا أن أباه انفصل عن زوجته الرابعة وهو متزوج حاليا من الخامسة.

وقال الدكتور سردار نواز، وهو مسؤول طبي كبير في مركز الحالات الطارئة التابع لخدمة آغا خان الصحية، لرويترز ، إن عبد العليم كان بحاجة أيضا للدعم المعنوي والنفسي في فترة العزل والعلاج.

وسجلت باكستان أكثر من 270000 إصابة و5763 وفاة بالمرض الذي يتسبب فيه فيروس كورونا المستجد.

وفي حين تراجعت الإصابات في الشهر الماضي، يخشى مسؤولون حكوميون من ارتفاع جديد في عيد الأضحى.

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