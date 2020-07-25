7 حقائق عند مواليد برج الأسد: منظم ومش مكتئب ومبيسامحش في حقه

علاقات و مجتمع

من 22 يوليو حتى 22 أغسطس، إذ يحتفل مواليد برج الأسد، بأعياد ميلادهم، وهو من الأبراج النارية، وبالتزامن مع احتفال مواليد برج الأسد يقدم "هن"، حقائق مرتبطة بهذا المرج المائي، بحسب ما ذكرته المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، أثناء حديثها لـ"هن".

منظم

هو الوصف الأدق بالنسبة لأصحاب برج السرطان.

لما بيحب

يمتلك أصحاب هذا البرج جاذبية شديدة، غير أنه يحافظ على حبيبه ولا يخونه أبدا، ويعشق بشدة من يحبه.

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مش مكتئب

ينتمي برج الأسد لمجموعة الأبراج الأقل اكتئاب وأكثر سعادة، وتتضمن أبراج القوس والأسد والدلو والحمل والجوزاء، ويتميز أصحابها بدرجة عالية من التفاؤل التي تتحول معهم بعد ذلك إلى اكتئاب، لكن ذلك لم يحدث إلا بعد فترة طويلة.

بيحل مشاكله

عادة ما يستخدم القوة في حل مشاكله، ويستطيع أن يوظف جميع جهود الآخرين من أجل مصلحته، وأيضًا منظما في أفكاره.

بيحتقر اللي يغضبه

نظرة تعالي ويشوبها شيء من الاحتقار، هو رد فعل برج الأسد من الشخص الذي أغضبه.

مبيسامحش اللي بيغلط في حقه

رغم أن أصحاب الأسد يتسموا بالغرور والأنانية، لكنهم لديهم عطاء ويريدون المعاملة باحترام وألا يخطيء في حقه أحد، لذلك لم يتسامح مع الشخص المسئ إلا إذا عرضه لنفس الضرر الذي وقع عليه.

عنده علاقات غير شرعية

رجل الأسد هو ملك الرومانسية ومن الممكن أن يدخل في علاقات غير شرعية تحت اسم الرومانسية.