الامارات | دراسة ألمانية: الكلاب تستطيع اكتشاف المصابين بكورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة ألمانية: الكلاب تستطيع اكتشاف المصابين بكورونا والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد تدريب استمر أسبوعا لكلاب بالجيش الألماني، تمكنت الكلاب، وبصورة سليمة ونتائج مذهلة، من اكتشاف المصابين بفيروس كورونا المستجد. وهي نتيجة تحتاجها المطارات والملتقيات الرياضية وغيرها للحد من انتشار كورونا.

وقالت مؤسسة المعهد العالي للطب البيطري في هانوفر بغرب ألمانيا : "يجب تدريب هذه الكلاب لمدة أسبوع لتتمكن من التفريق بين المصابين بمرض سارس-كوف 2، وغير المصابين به".

وأضافت المؤسسة: "يمكن استخدام هذه الطريقة كخطوة تكميلية في فحص العدوى بالأماكن العامة مثل المطارات والملتقيات الرياضية، والتفتيش على الحدود، والتجمعات الكبرى للحد من انتشار الفيروس بصورة أكبر".

واختبر فريق البحث بقيادة هولغر أندرياس فولك، من المعهد العالي للطب البيطري في هانوفر، قدرات ثمانية كلاب مدربة موجودة بمدرسة الجيش الألماني "بوندسفير" في أولمن بولاية راينلاند بفالتس. ويضم الفريق متخصصين من المعهد الطبي العالي بهانوفر والمستشفى الجامعي هامبورغ-إبندورف.

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وقال الفريق الذي نشر بحثه في مجلة "بي إم سي" للأمراض المعدية إن الكلاب تمكنت بعد تدريب استمر أسبوعا من الكشف بصورة سليمة تماما عبر تشمم اللعاب والنفس عن 94 % من المصابين في تجارب شملت 1012 شخصا.

وتم توزيع العينات عشوائيا، ولم يكن مدربو الكلاب ولا الباحثون يعلمون شيئا عن المصابين بالعدوى أو غير المصابين ضمن المشاركين.

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