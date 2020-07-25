بـ 5 طعنات وبدون سبب.. خادمة أفريقية تحاول إنهاء حياة "سوسن" وابنتها

علاقات و مجتمع

لم تشفع لهما سنوات العشرة التي جمعتهما فكانا يعتبرانها جزءا لا يتجزأ من العائلة، حتى استيقظا أمس على طعنات اخترقت جسد "سوسن سويد" وابنتها بيد خادمتهما الأفريقية.

صدمة كبيرة عاشها الشارع اللبناني، بعد أن أقدمت خادمة أفريقية على جريمة مزدوجة، غير معروفة الأسباب بمحاولة قتل صاحبة المنزل سوسن وابنتها دانا، اللتان طعنتا على يد العاملة المنزلية، داخل منزلهما في منطقة بئر حسن بلبنان.

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وأطل شبح الموت على سوسن (48 عاما) وابنتها (14 عاما) صباح أمس، على يد العاملة الأفريقية، وبحسب ما شرح أحد أقاربهما لصحيفة "النهار" اللبنانية: "في الصباح تفاجأت سوسن بدخول العاملة المنزلية إلى غرفتها حاملة كوب نسكافيه، وهذا ليس من عادتها، ربما أرادت استطلاع الوضع، قبل أن تجلب سكيناً وتبدأ بطعنها، نحو خمس طعنات في رقبتها وصدرها ورجلها".

ويضيف: "سمعت دانا صراخ والدتها، وهرعت لمعرفة ما يدور، وإذ بالعاملة تنقض عليها وتطعنها في صدرها وشفتها وسارع الجيران للاتصال بالقوى الأمنية التي أوقفت العاملة".

ونقلت سوسن ودانا إلى مستشفى الزهراء، وأشار قريبهما إلى أن "وضعهما الصحي مستقر، وخضعت الوالدة لعمليتين جراحيتين، وهي الآن تقبع في غرفة عادية وليس في العناية المشددة ومن الممكن أن تعودا إلى المنزل غداً".

أما عن السبب الذي دفع العاملة الى ارتكاب هذه الجريمة، أجاب قريب الضحايا: "لا نعلم، على الرغم من أنها تعيش معهما تحت سقف واحد منذ سنوات، وقد كان من المقرر أن تغادر البلد آخر الشهر بعد إنجاز المعاملات التي تحتاجها".