نهلة عبدالعزيز: اتعرفت على جوزي في حفلة من حفلات ليالي التلفزيون

علاقات و مجتمع

حكت الإعلامية نهلة عبدالعزيز عن ذكرياتها مع التلفزيون المصري بمناسبة مرور 60 عاما على البث التلفزيوني في مصر.

وقالت "عبدالعزيز"، خلال لقائها مع الإعلامية هبة جلال في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إن لها ذكرى لا تنساها من حفلات التلفزيون: "ليا ذكرى مهمة في حفلات التلفزيون هي جوزي، أنا اتجوزت محمد زياد في حفلة من حفلات ليالي التلفزيون، كان طالع يغني وأنا المفروض كنت طالعة أعمل معاه لقاء".

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وتحدثت "عبدالعزيز"، عن برامجها التي قدمتها عبر شاشة ماسبيرو مشيرة أنها كانت لا تحب مشاهدة نفسها ولا مشاهدة برامجها "بخاف جدًا وبخاف من حكمي على نفسي" مؤكدة أنها تفضل تقديم برامج الهواء حتى لا تشاهدها.

وتذكرت الإعلامية، ستديو 10 في ماسبيرو والذي وصفته بأنه أهم ستديو في المبني "كان مهم قوي أن أي واحدة فينا تعدي عليه وأنك لما تعملي برنامج في ستديو 10 أكنك اخدتي كادر في المبنى أنهم سمحوا لك أن برنامجك عشان كويس أنه يطلع من ستديو 10".

وأوضحت أنها قدمت أكثر من 100 حلقة في برامج "كلام في الممنوع" و"سكوت في الممنوع"، مشيرة أن ستديو 10 شاهدوا فيه كبار النجوم في الفن والسياسة والإعلام والاجتماع والاقتصاد، مؤكدة أن له رهبة وهيبة أثناء الدخول له نظرًا لأنه أكبر استديو في ماسبيرو.

وشددت "عبدالعزيز"، على عادة متوارثة في ماسبيرو وهي احترام الأساتذة الكبار: "أحنا عاملين زي الجيش فيه احترام فظيع للأكبر منك" مؤكدة أن هذه العادات مازالت موجودة في ماسبيرو.