"تيوانا" تعاني من إعاقتين وتحصد أول جمهورية في السباحة: "سمكة سموحة"

علاقات و مجتمع

لم يكُن يومًا عاديًا عاشته "مي إبراهيم" منذ 10 سنوات، بعدما رزقها الله بطفلتها "تيوانا" بملامحها الهادئة وعينيها المفتوحتين التي ظلت ترتعش وتهتز، ما زاد من شكوك الأم، إلا أن أخبرها الأطباء إن الأمر طبيعي.

أيام وأشهر، بل سنوات متتالية، وعينا "تيوانا" كما هي تهتز وترتعش، أكثر من 8 سنوات من التشخيصات الطبية المتباينة، توصل الأطباء إلى أن الفتاة تعاني من قصور بصري دماغي، أفقدها القدرة على الرؤية، فالطفلة التي وُلدت بالفعل بإعاقة ذهنية، وُجد إنها أيضًا تُعاني من إعاقة أخرى بصرية.

"سمكة سموحة " هكذا تُلقب صاحبة الـ 10 سنوات، التي تمارس رياضة السباحة بالاتحادين الذهني واتحاد المكفوفين، الأمر الذي يضعها في موقف صعب، تشكوا منه والدتها، قائلة: "مالهاش اتحاد أو فريق ثابت بتنزل مع المكفوفين والذهني، ومع مشتركين عندهم 16 سنة أكبر منها، فطبعًا مشكلة كبيرة لما بتكون مع اتحاد المكفوفين زمايلها معندهومش إعاقة ذهنية، ومع العكس هي الوحيدة اللي كفيفة".

وتضيف: "ياريت يكون فيه اتحاد ثابت للإعاقتين الذهنية والبصرية".

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تسرد "الأم" لـ "هُن" رحلة الكفاح مع طفلتها البطلة، مؤكدة أنها بدأت معها منذ بلوغها الشهر الثالث من عمرها وحتى عامها الرابع: "كنت أنا اللي بمرنها وبعودها على صوت الماية، لحد ما دخلت نادي سموحة للسباحة".

وتكمل: "العيلة من الطرفين رياضية جدها بطل دولي رفع أثقال وأشقاء والدتي سباحين كانوا تبع فريق العالمي الكابتن نبيل الشاذلي، فالفطرة والموهبة ابتدت تظهر عليها".

وتقول الأم: "انضمت لفريق أبطال بلا حدود نادي سموحة، وهناك اهتموا بصحتها ونظامها الغذائي وتدريباتها لحد ما فعلًا بقت بطلة خلال السنتين اللي فاتوا".

المركز الأول على الجمهورية هذا العام لم يكن الأول التي تحصده الطفلة "تيوانا" فعلى الرغم من صعوبة المنافسة، إلا أن الطفلة بدأت تتدرج بالبطولات والمراكز أيضًا.

تؤكد "مي" والدة الطفلة: "تيوانا بدأت تحصد مراكز بداية من مركز رابع 50 متر شرفيا في الاتحاد الذهني 2018، ومركز ثالت مكفوفين 50 متر، لعام 2018، فضلًا عن المركز الثالث في 2019 ذهني بطولة كأس مصر 100 متر، ومركز أول مكفوفين 2019 كأس مصر 100 متر، و50 متر مركز ثاني".

كما حققت "تيوانا" بطولة الجمهورية في 2019 ذهني وأخيرا المركز الأول بطولة جمهورية 100 متر بنات تحت سن 16 سنة لهذا العام".

وأشارت "مي" إلا أن ابنتها مؤهلة لبطولة التميز، قائلة: "طموحي معاها أنها توصل للعالمية حتى لو اتأخرت مش مشكلة، المهم توصل تحفر مكان ليها كإعاقة بصري وذهني ويكون فيه زيها كتير لأن هي اللاعبة الوحيدة على مستوى الجمهورية بالإعاقة دي".