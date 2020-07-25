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طريقة عمل سموذي الزبادي اليوناني في المنزل

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مطبخ

سموذي

سموذي الزبادي اليوناني، من المشروبات الصحية، التي يمكن الاعتماد عليها خلال إتباع الحمية الغذائية، للتخلص من الدهون والوزن الزائد.

وتقول إيرين بالينسكي ، مؤلف كتاب "Belly Fat Diet for Dummies": "إن هذا العصير  مليء بالبروتين والألياف لسحق الرغبة الشديدة ويجعلك تشعر بالرضا لساعات".

وتضيف أن المشروب يحتوىعلى  أحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تساعد على تقليل هرمونات التوتر وتقليل الالتهاب، وفقا لما ذكره موقع self المتخصص في التغذية العلاجية.

وفيما يلي وصفة سهلة لتحضير سموذي الزبادي اليوناني في المنزل، وفقا للموقع.

مقادير سموذي الزبادي اليوناني

- كوب زبادي يوناني غير محلى

- كوب من التوت الأزرق المجمد.

- ملعقة كبيرة من الفانيليا.

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-ملعقة كبيرة من بذور الشيا المطحونة.

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طريقة تحضير سموذي الزبادي اليوناني

- وضع كوب الزبادي غير المحلى في الخلاط الكهربائي.

- إضافة التوت عقب غسله جيدا بالماء.

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- إضافة الفانيليا وبذور الشيا المطحونة.

- يمكن إضافة ثلج أو وضع الخليط في الثلاجة حتى يبرد ثم شربه.

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