علاقات و مجتمع
أعلن مستشفى بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي للسيدات بالمجان، عن استعداد المنشد الديني الشاب مصطفى عاطف، لإقامة حفل خيري لمحاربات الورم الخبيث بدون مقابل مادي، لدعمهن ومحاولة إسعادهن.
وذكرت "بهية"، في بيان لها، أنه من المقرر إذاعة الحفل الخيري في بث مباشر "لايف"، على قناة اليوتيوب الرسمية للمستشفى، يوم الخميس 30 يوليو الساعة الـ 9 مساء.
ويأتي ذلك استكمالا لحملة دعم محاربات بهية سواء بزيارتهن أو إقامة الحفلات لمشاركتهن المناسبات المختلفة، على مدار السنوات الماضية، وسط ترحيب من السيدات به في كافة الفعاليات.
كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى عاطف ينشد لصالح "محاربات بهية" دعما لهن بمناسبة عيد الأضحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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