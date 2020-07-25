لايف ستايل
أعلن مصمم الأزياء محمود غالي، عن إطلاق مجموعته الجديدة لأزياء صيف 2020، وذلك بالتزامن مع شائعات اعتزاله المهنة، وتوقفه عن العمل في ذلك للمجالَ
تضمنت مجموعته الجديدة أزياء سوارية، تنوعت بين الفساتين "المنفوشة" والجريئة، فضلا عن "جامبسوت" وفساتين زفاف.
وتنوعت الأقمشة التي استخدمها، ومنها التل والستان والدانتيل، كما اعتمد على العديد من الألوان، منها الأصفر والفوشيا والتركواز والموف والأحمر.
شارك في إطلاق مجموعة الأزياء لصيف 2020، منظمة حفلات الزفاف "نورالله" وفريق العمل الخاص بها، والكوافير "سيد رحيم" والميكاب ارتيست "كريستين" والمصور "أحمد شيكو".
كانت هذه تفاصيل خبر بفساتين منفوشة.. محمود غالي يطلق مجموعة صيف 2020 ردا على شائعة اعتزاله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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