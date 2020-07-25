بفساتين منفوشة.. محمود غالي يطلق مجموعة صيف 2020 ردا على شائعة اعتزاله

لايف ستايل

أعلن مصمم الأزياء محمود غالي، عن إطلاق مجموعته الجديدة لأزياء صيف 2020، وذلك بالتزامن مع شائعات اعتزاله المهنة، وتوقفه عن العمل في ذلك للمجالَ

تضمنت مجموعته الجديدة أزياء سوارية، تنوعت بين الفساتين "المنفوشة" والجريئة، فضلا عن "جامبسوت" وفساتين زفاف.

وتنوعت الأقمشة التي استخدمها، ومنها التل والستان والدانتيل، كما اعتمد على العديد من الألوان، منها الأصفر والفوشيا والتركواز والموف والأحمر.

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شارك في إطلاق مجموعة الأزياء لصيف 2020، منظمة حفلات الزفاف "نورالله" وفريق العمل الخاص بها، والكوافير "سيد رحيم" والميكاب ارتيست "كريستين" والمصور "أحمد شيكو".