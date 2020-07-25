كتب: هن - 03:51 ص | السبت 25 يوليو 2020

قدم الشيف عماد الخشت، طريقة عمل دجاج بالمشروم والطماطم، وذلك من خلال برنامجه "طبخة ونص" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الوجبات الرئيسية يمكن تحضيرها بخطوات بسيطة. مقادير عمل دجاج بالمشروم والطماطم دجاجة مخلية من العظم بالجلد ومقسمة 4 قطع 1 ملعقة صغيرة زيت زيتون 3 بصلات صغيرة برنوازيه ناعم 175 جرام مشروم طازج متوسط مقطع 1 فص ثوم مفري نصف كوب مرقة دجاج نصف ملعقة صغيرة خل عنب أبيض أو تفاح Advertisements 340 جرام طماطم مقشرة ومنزوعة البذور ومقطعة برنوازيه ملح وفلفل كزبرة طازجة للتزين زيت للقلي طريقة عمل دجاج بالمشروم والطماطم يسخن الزيت في طاسة ثقيلة فوق نار متوسطة وتحمر قطع الدجاج مع التقليب مرة واحدة. تنقل إلى صحن وتبقى دافئة. تقلل الدهون المتبقية في الطاسة ويضاف إليها البصل والثوم والمشروم. تطهى المكونات حتى تصير ذهبية اللون مع التقليب. يعاد الدجاج إلى الطاسة مع أي سوائل موجودة في الصحن تضاف المرقة والخل والطماطم وتترك حتى تغلي تنزع الدهون الزائدة من الصلصة ويضبط تتبيلها بالملح والفلفل إذا لزم الأمر.

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