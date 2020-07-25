علامات في الساقين تشير إلى خطر الإصابة بنوبة قلبية

محمد اسماعيل - القاهرة - قد تشير بعض العلامات في الساقين إلى خطر الإصابة بنوبة قلبية.

وقد يشير اللون الأرجواني أو المزرق على جلد الساقين إلى وجود مشكلة خطيرة في القلب ويسبق النوبة القلبية، وفق ما نقلت "سبوتنيك".

ولاحظ الأطباء هذا الأمر، وربطوا بين انتهاك نظام الدورة الدموية والعلامات الخارجية التي يمكن رؤيتها على الساقين، حسب موقع "ميديك فوروم".

ونصح الخبراء الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في عمل الجهاز القلبي الوعائي بفحص أرجلهم بعناية كل ليلة.

بالإضافة إلى ذلك، قد يشير ظهور التجاعيد على الجلد والوذمة المحيطية إلى تراكم السوائل في الأنسجة الرخوة.

لتقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية، يوصي الأطباء بتناول نظام غذائي متوازن والحفاظ على النشاط البدني الكافي.

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