فنانات بنيو لوك الصيف "صبغة موف وقصات شعر جديدة" (صور)

لايف ستايل

مع دخول فصل الصيف، قررت العديد من الفنانات المصريات إجراء "نيو لوك" مختلف عن المعتاد، من خلال تغيير لون الشعر أو الظهور بقصات جديدة، وسط تفاعل واسع من الجمهور، بين الإعجاب بالإطلالة الجديدة وانتقادها.

"هن" رصد أبرز الفنانات اللاتي فاجئن الجمهور بالظهور بإطلالات جديدة في موسم الصيف، خلال الفقرات التالية.

هيدي كرم بشعر موف

"شوية جنان كده.. حبيت ده".. ذلك هو التعليق الذي أرفقته الفنانة هيدي كرم على "نيو لوك"، مطلة بشعر قرمزي اللون انسيابي، بدلا من اللون البني القاتم، الذي تظهر به في العديد من الصور ومقاطع الفيديو الأخيرة عبر "إنستجرام".

عدسات زرقاء وشعر طويل.. دينا الشربيني بـ"نيولوك" بسبب "30 مارس"

الفنانة دينا الشربيني ظهرت بـ"نيو لوك" مختلف عن إطلالتها الحالية، متخلية عن الشعر القصير، حيث أطلت بشعر طويل يجمع بين الأسود والأصفر، فضلا عن ارتدائها عدسات لاصقة "لينسيس" زرقاء، في الصور التي نشرتها ندى الكامل، زوجة الفنان أحمد الفيشاوي، عبر حسابها الشخصي على "فيس بوك"، خلال تواجدها في موقع تصوير فيلم "30 مارس".

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رانيا يوسف تتخلى عن الشعر الطويل

ومنذ أسابيع، قررت الفنانة رانيا يوسف تغيير "قصة شعرها"، وجعله قصيرا ومموجا، بأنامل كريم زناتي، وذلك مع احتفاظها باللون الأسود.

حلا شيحة بـ"لوك" مختلف

ومنذ أيام، فاجأت الفنانة حلا شيحة، متابعيها، بنيو لوك جديد، والذي ظهر خلال مقطع فيديو قصير نشره مصفف الشعر كيمي صفتي، يتضمن تغيير قصة شعر "حلا" إلى متوسط الطول، مع إدخال بعض الخُصل شقراء فاتحة اللون، بجانب صبغة الشعر باللون البني.

"ويزو" بشعر ثلجي

خلال الشهر الجاري، شاركت الفنانة دينا محسن "ويزو" جمهورها، بصورة عبر صفحتها على "إنستجرام"، أطلت خلالها بلون شعر جديد هو الأبيض الثلجي وكتبت في تعليقها على الصورة: "أهلا بالنيو لوك".