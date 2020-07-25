بمقادير سهلة.. دجاج بالعنب الأحمر

مطبخ

كتب: هن - 02:45 ص | السبت 25 يوليو 2020

تبحث السيدات عن وجبات جديدة من الدجاج، لتقديمها لأسرتها، ولذلك تقدم "هُن" طريقة تحضير دجاج بالعنب الأحمر للشيف أميرة شنب. مقادير دجاج بالعنب الأحمر 7 صدور دجاج مخليين ربع كوب زبدة أو زيت زيتون 1 ملعقة صغيرة 7 بهارات نصف ملعقة صغيرة بابريكا Advertisements ربع كوب ملح فلفل أسود 2 كوب عنب أحمر أنصاص 1 ملعقة كبيرة خل 1 ملعقة كبيرة عسل 2 ملعقة كبيرة روزماري مفروم للتقديم أرز أبيض طريقة تحضير دجاج بالعنب الأحمر تشوح صدور الدجاج في زيت زيتون وزبدة وتتبل بروزماري وبابريكا وملح وفلفل ثم يضاف العنب الأحمر وخل وعسل أبيض تقدم مع أرز أبيض

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