منى فاروق على "إنستجرام": "يا رب اللي جاي يكون أحسن"

علاقات و مجتمع

رسالة جديدة، دونتها الفنانة منى فاروق، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، دعت فيه الله بأن يكون القادم أفضل مما سبق في حياتها.

وقالت "فاروق": "ربي أجعل كل ما نمضي إليه.. أفضل مما مضى"، مرفقة صورة لها بملابس صيفية "كات" بدون أكمام، والتي تميزت بأنها فاتحة اللون، مع مكياج بسيط.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد مئات تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "انسى الماضي وأرميه وراء ظهرك واستمتعي بالحاضر"، و"بنحبك يا منى أوي.. ومنتظرينك في أعمال جديدة"، و"اوعي تخافي ولا تزعلي ولا تقلقي.. وتجاهلي كل أحداث الماضي".

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ووجهت الفنانة الشابة رسالة شكر لمتابعيها على دعمهم لها.

يشار إلى أن منى فاروق، أعلنت الشهر الماضي، عن عودتها إلى مصر، في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، عقب أشهر على محاولات الانتحار، بسبب تعرضها لانتقادات باستمرار، وعدم تمكنها من العودة إلى وطنها.