معلومات عن ديمي لوفاتو بعد خطبتها من الممثل ماكس إريش (صور)

علاقات و مجتمع

"كنت أعرف أني أحبك منذ إلتقيت بك.. شعرت بشيء لا يمكنني وصفه".. بتلك الكلمات أعلنت الفنانة ديمي لوفاتو عن ارتباطها بالممثل ماكس إريش، عبر حسابها الرسمي على موقع "فيس بوك" بعد أشهر من المواعدة.

تابعت حديثها: "لم أشعر أبدًا بالحب غير المشروط من قبل شخص في حياتي، بخلاف والدي، أنت لا تضغط علي أبداً لأكون أي شيء آخر غير نفسي، وتجعلني أريد أن أكون أفضل نسخة من نفسي، يشرفني أن أقبل يدك في الزواج"، مستكملة تغزلها به: "أحبك أكثر مما يمكن البوح به في كلمات، ولكني أشعر بسعادة غامرة لبدء عائلة معك.. أحبك إلى الأبد يا طفلي وحبيبي وشريكى"، مرفقة "فوتو سيشن" رومانسية لحظة ارتداءها خاتم الخطبة، وسط ملايين التهاني والمباركات.

"هن" رصد أبرز المعلومات عن عروس ماكس إريش، خلال الفقرات التالية.

- فنانة عشرينية، ولدت في نيومكسيكو بالولايات المتحدة الأمريكية.

- والدها هو الموسيقي الشهير باتريك مارتن لوفاتو.

- عانت من العديد من المشكلات النفسية، أبرزها: اضطراب ثنائي القطب والاكتئاب والانهيار العصبي.

Advertisements

- تعرضت لوعكات صحية بسبب إدمانها المخدرات، إلا أنها تعافت منه.

- سبق لها الارتباط بالفنان جو جوناس، والممثل الأمريكي يلمر فالديراما.

- يتابعها ما يزيد على 33 مليون شخص من مختلف دول العالم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

- شاركت بالأداء الصوتي لبعض الأفلام المنتجة من شركة "ديزني"، من بينها: "السنافر: القرية المفقودة"، و"تشارمنغ".

- في عام 2008، رشحت أغنيتها "كيف تعرف" لجائزة الأوسكار.

- في 23 سبتمبر 2008، أصدرت لوفاتو ألبومها الأول.