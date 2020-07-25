مكرونة بالسوسيس وجبة متكاملة من البروتين والنشويات، يقدم لكم "هن"، طريقة عمل المكرونة بالسوسيس بطريقة سهلة.

المقادير

½ كيلو مكرونة.

¼ كيلو سوسيس مقطع شرائح.

2 ثمرة طماطم كبيرة مقشرة ومفرومة ناعمًا.

بصلة صغيرة مفرومة.

¾ كوب جبنة شيدر مبشورة.

½ كوب ماء.

2 ملعقة كبيرة ساور كريم.

Advertisements

ملعقة كبيرة زيت.

½ ملعقة صغيرة بابريكا.

ملح وفلفل أسود.

طريقة عمل مكرونة بالسوسيس

تسلق المكرونة في إناء به ماء مغلي مع إضافة القليل من الملح، ثم يصفى من الماء.

يسخن الزيت، في طاسة ثم يضاف البصل ويقلب حتى يذبل.

يضاف السوسيس، ويقلب لمدة 5 دقائق، ثم تضاف الطماطم المفرومة، ويترك على النار حتى يغلي.

تضاف البابريكا والماء والملح، ويترك الخليط على النار لمدة 5 دقائق.

يرفع الخليط عن النار، ثم يضاف الساور كريم والشيدر ويقلب حتى تذوب الجبنة.

تضاف المكرونة المسلوقة ويقلب حتى تختلط المكونات، تقدم فورًا ساخنة.