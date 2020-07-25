منة فضالي تتلقى عرض زواج أون لاين: "تتجوزيني.. أنا بحبك"

علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة منة فضالي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت منة خلال الجلسة مرتدية فستان أسود ذو أكمام، وتركت شعرها منسدلًا واعتمدت على الماكياج الهاديء الذي تناسب مع إطلالتها وأبرز جمالها.

وأرفقت الفنانة تعليقًا على الصورة برسالة غامضة، قالت خلالها، "عيش ندل تموت مستور".

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لقيت الصورة التي شاركتها الفنانة استحسان المتابعين، وحصدت مئات الإعجابات والتعليقات والتي كان من أبرزها، "جملة فى الصميم، لا الندالة مش شطارة، عمر الندالة ما كانت حل".

فيما تلقت منة عرضًا بالزواج خلال التعليقات من أحد متابعيها، والذي قال "قلبي بقي يامنوش تتجوزيني أنا بحبك".

وشاركت الفنانة منة فضالي، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بصورة والدتها عقب تعافيها من الوعكة الصحية التي ألمت بها مؤخرًا.

ونشرت "منة" منذ عدة أيام صورة والدتها وهي جالسة على الكرسي بملابس المستشفى وترتدي الكمامة الواقية، معلقة على الصورة: "حمدا لله على السلامة يا أجمل حاجة في حياتي"، فيما لم توضح تفاصيل الأزمة الصحية لوالدتها.