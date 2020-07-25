الامارات | 16 أغنية في «فولكلور».. جديد تايلور سويفت

شكرا لقرائتكم خبر عن 16 أغنية في «فولكلور».. جديد تايلور سويفت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاجأت المغنية الأميركية تايلور سويفت جمهورها بإعلانها، أول من أمس، إصدار أسطوانة جديدة بعنوان «فولكلور». وتتضمن الأسطوانة 16 أغنية، فيما تشمل النسخة «المميزة» أغنية إضافية عنوانها «ذي ليكس»، كما أوضحت المغنية على «إنستغرام».

وأضافت المغنية الثلاثينية «معظم الأمور التي كنت قد خططت لها هذا الصيف لم تحصل، ولكن ثمة أمر لم أخطط له وقد تحقق بالفعل»، في إشارة إلى الأسطوانة. وحملت كل الأغنيات توقيع سويفت، إذ كتبتها أو شاركت في تأليفها، وهو ما درجت عليه في معظم أغنيات أسطواناتها السابقة.

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