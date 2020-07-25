الامارات | الأمير هاري وزوجته: صائدو الصور تجاوزوا الخط الأحمر

شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير هاري وزوجته: صائدو الصور تجاوزوا الخط الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم الأمير هاري وزوجته ميغان، أول من أمس، في لوس أنجلوس، بشكوى ضد صائدي صور بتهمة تصوير ابنهما آرتشي في حديقة منزلهما خلسة.

وأشارت الدعوى، المقدمة أمام المحكمة العليا لولاية كاليفورنيا في مقاطعة لوس أنجلوس، إلى «سلسلة انتهاكات» لخصوصية الطفل البالغ من العمر 14 شهراً.

وذكرت الدعوى أن طائرات مسيّرة وطائرات هليكوبتر حلّقت فوق منزل الزوجين في انتهاك للخصوصية.

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وأضافت أن الزوجين لا يريدان «أي معاملة خاصة»، ويطالبان فقط بحق التمتع بالخصوصية في منزلهما وفقاً لما تكفله القوانين في ولاية كاليفورنيا. وأكد الزوجان في الشكوى أنهما يتوقعان أن تتم ملاحقتهما خلال مشاركتهما في مناسبات عامة، معتبرين أن «بعض صائدي الصور الذين يقفون وراءهم، اجتازوا الخط الأحمر». ويقيم هاري وميغان منذ انسحابهما من العائلة الملكية البريطانية في أبريل الماضي بلوس أنجلوس.

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