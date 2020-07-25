الامارات | #النصف_الحلو.. شواطئ «دار الحي» أكثر الوجهات جذباً

شكرا لقرائتكم خبر عن #النصف_الحلو.. شواطئ «دار الحي» أكثر الوجهات جذباً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 25 يوليو 2020

يشمل ساحل دبي شواطئ رائعة، ولكل شاطئ منها ميزته الخاصة. وتتميّز الشواطئ باختلافها عن بعضها، وتعتبر أحد أكثر المعالم فرادة في هذه المنطقة الحضرية الخلّابة.

يوفر شاطئ جميرا جميع الأنشطة للعائلات والراغبين في الاسترخاء تحت أشعة الشمس. كما يوفر المنقذين، ويشمل مجموعةً من الرياضات مثل التزلج الشراعي، كرة القدم الشاطئية، كرة المضرب الشاطئية والكرة الطائرة، فضلاً عن حديقة تزلج ومرافق ألعاب للأطفال. ويضم كايت بيتش أيضاً مطعم سولت الذي تحول من عربة طعام إلى كشك، وهو يقدم مختلف الكوكتيلات وقطع البرغر الصغيرة لتستمتع بالقرب من الشاطئ.

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ويمكنك التوجه إلى سنسيت بيتش واستئجار لوح لركوب الأمواج أو للتجديف وقوفاً من متجر سيرف هاوس دبي المجاور، واستمتع بركوب الأمواج مع أبرز راكبي الأمواج. ويتميّز الشاطئ بأعلى الأمواج في دبي شتاءً، وهو يطلّ على برج العرب الرائع. ويُعتبر شاطئ القصر الأسود شاطئاً عاماً في شارع الصفوح، وهو غير معروف نسبياً فأُطلق عليه اسم الشاطئ السري. تزور هذا الشاطئ العائلات والراغبون في الاسترخاء، ويقع بين مدينة دبي للإعلام والقصور الصيفية مقابل نخلة جميرا، كما أنّه مثالي لممارسة الرياضات شتاءً.

وتدعو «فنادق ومنتجعات جميرا»، المزود الرائد لخدمات الضيافة الفاخرة على مستوى العالم، زوارها لعيش أجمل اللحظات بخصوصية تامة، والتمتع بتشكيلة متنوعة من المناظر الطبيعية الخلابة. وبتصاميمها الفخمة ومساحاتها الواسعة ومرافقها المذهلة وسط المناظر الطبيعية الخلابة، توفر فلل وأجنحة مدينة جميرا، وجميرا زعبيل سراي، وجميرا في منتجع جزيرة السعديات، تجارب تلبي كل تطلعات الضيوف وتفضيلاتهم. وطوال فترة إقامتهم، يمكن للضيوف تذوق أشهى المأكولات في مجموعة من المطاعم الشهيرة، مثل «فرينش ريفيرا» و«كايتو» و«روك فيش»، أو التمتع بمزيد من الخصوصية، والاستمتاع بتجربة تذوق الأطباق الشهية خصيصاً داخل الفلل والأجنحة أو في الحدائق والشرفات الحصرية، بينما ينعمون بأشعة الشمس والإطلالات الخلابة على برج العرب جميرا والخليج العربي في واحد من أكثر الأماكن الحصرية في دبي.

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