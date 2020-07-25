الامارات | فيتنام تحارب الأوبئة بحظر تجارة الحيوانات البرية

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شكرا لقرائتكم خبر عن فيتنام تحارب الأوبئة بحظر تجارة الحيوانات البرية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر رئيس وزراء فيتنام، نجوين شوان فوك، أمراً بحظر تجارة الحيوانات البرية يبدأ سريانه على الفور، بهدف الحد من مخاطر تفشي أوبئة جديدة.
ووفقاً للأمر الصادر، أول من أمس، يحظر استيراد الحيوانات البرية الحية ومنتجاتها، كما تقرر إغلاق أسواق بيع تلك الحيوانات وتجريم الصيد غير القانوني ومنع تجارة الحيوانات البرية، بما في ذلك البيع عبر الإنترنت.
وفيتنام مقصد مهم في منطقة آسيا لمنتجات الحياة البرية التي تباع بشكل غير قانوني، ومن ذلك حراشيف آكل النمل وعاج الأفيال وقرون وحيد القرن التي يعتقد أن لها قيمة طبية.
وعلى الرغم من أن منظمات الحفاظ على البيئة والحياة البرية سترحب على الأرجح بالقرار، قالت إحداها إنه ليس كافياً.
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