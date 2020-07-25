الامارات | بسبب الإملاء.. ألمان يفشلون في الالتحاق بالشرطة

شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الإملاء.. ألمان يفشلون في الالتحاق بالشرطة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يفشل العديد من المتقدمين للعمل في الشرطة الألمانية في اجتياز اختبارات التقديم بسبب ضعف مهاراتهم الإملائية. وتبين خلال مسح أجرته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في العديد من الولايات أن نسبة الإخفاق في اختبارات الإملاء بين المتقدمين للعمل في الشرطة بولاية شليزفيج - هولشتاين، على سبيل المثال، بلغت نحو 30%. وبحسب الاستطلاع، لم يتمكن نحو 6% من المتقدمين من الإيفاء بالمتطلبات الرياضية، بينما أخفق نحو 20% من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة و45% من المتقدمين بشهادة متوسطة في قواعد الإملاء.يشار إلى أن الإلمام بقواعد الإملاء من المتطلبات المهمة في العمل الشرطي بألمانيا، لأن العمل المكتبي يمثل نحو نصف ساعات عمل العديد من ضباط الشرطة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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