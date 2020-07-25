الامارات | #النصف_الحلو.. «ميتيوريت».. أعيدي تعزيز إشراق بشرتك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 25 يوليو 2020
لماكياج وفق أعلى المعايير الحرفيّة، لا تنظري أبعد من مستحضر «لي ميتيوريت» Les Météorites الأيقوني، أوّل بودرة حرّة تصحّح بسلاسة لون البشرة، وتوحّده وتعزّز إشراقه برقّة بفضل تركيبة خاصّة على شكل حبيبات. إنّه مستحضر لا نزاع عليه من «جيرلان» Guerlain للّون والإشراق، ولخلق وشاح رائع لبشرة مثاليّة.
في عام 2020، تقوم بودرة «لي ميتيوريت» Les Météorites بالتقاط الضوء بشكل لم يسبق لها مثيل من خلال أداتَين معزّزتَين لإشراق: لوحة ألوان Pearl Dust Palette وقلم Liquid Pearls Pen. والسرّ هو إنجازٌ تقني حصريّ لدار «جيرلان» Guerlain، يعتمد على نقيع من اللآلئ البحريّة اليابانيّة للحصول على بشرة متألّقة بشكل جميل. بفضل هذه اللآلئ الميكرويّة العاكسة للضوء المعروفة بقدرتها على إبراز إشراق البشرة، تصبح النتيجة تألّقاً فوريّاً أنيقاً ومزيجاً مشبعاً بالضوء يُعيد تحديد ملامح الوجه، ويحيي إشراق البشرة.
أول بودرة
حرّة تصحّح
بسلاسة لون
البشرة وتعزّز
إشراقه برقّة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.