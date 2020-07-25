الامارات | حسناوات يتدرّبن بالكمامات.. من أجل حلم ملكة جمال نيكاراغوا

شكرا لقرائتكم خبر عن حسناوات يتدرّبن بالكمامات.. من أجل حلم ملكة جمال نيكاراغوا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتدرّب شابات أنيقات يضعن كمامات واقية على وجوههن، بفندق في ماناغوا، تحضيراً لمسابقة ملكة جمال نيكاراغوا 2020، المقررة في الثامن من أغسطس المقبل.

وكان يفترض أن تقام المسابقة أصلاً في مايو الماضي، وباتت ممكنة اليوم بسبب رفض سلطات البلاد اتخاذ إجراءات حجر لمكافحة انتشار الوباء. إلا أن المسابقة ستجرى دون جمهور.

وقالت منسقة إنتاج الحدث، كونسويلو الفارادو: «لدينا بروتوكول صارم، على صعيد السلامة الصحية، ينبغي على المشاركات احترامه بحذافيره». وأكدت: «خلال التدريبات نشترط التباعد الجسدي، واستخدام الكمامات، وغسل اليدين بانتظام». وأوضحت: «خلال أشهر التحضير الأولى ألغينا كل الاجتماعات الفعلية، وقمنا بكل شيء عبر الإنترنت، الدروس والاتصالات والاجتماعات».

وخفض فريق الإنتاج إلى الحد الأدنى عدد الأشخاص، خلال الاجتماعات الضرورية جداً «فيما يؤمن فريق طبي متابعة صحة المشاركات والمنظمين»، كما ذكرت الفارادو.

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وتفيد الأرقام الرسمية بتسجيل السلطات الصحية في نيكاراغوا، حتى الآن، 3439 إصابة بفيروس كورونا المستجد، أدت 108 منها إلى وفيات في بلد يبلغ عدد سكانه 6.2 ملايين نسمة. إلا أن مرصد المواطنين، المؤلف خصوصاً من أطباء، يرى أن الحصيلة ليست دقيقة، ويشير إلى وجود 8500 إصابة، و2260 حالة وفاة، يشتبه في أنها ناجمة عن الفيروس.

منسقة «الحدث»:

«لدينا بروتوكول صارم، على صعيد السلامة الصحية، ينبغي على المشاركات احترامه بحذافيره».

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