الامارات | #النصف_الحلو.. «هدى بيوتي».. علامة تجارية تصل إلى معجبيها في كوريا والصين

شكرا لقرائتكم خبر عن #النصف_الحلو.. «هدى بيوتي».. علامة تجارية تصل إلى معجبيها في كوريا والصين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 25 يوليو 2020

أعلنت هدى بيوتي، العلامة الرائدة في عالم الجمال، عن شراكتها الاستراتيجية مع شركة شيلا للسوق الحرة، لإطلاق علامة هدى بيوتي في السوق الآسيوية. وحقق الإطلاق، الذي تم ضمن متجر شيلا للسوق الحرة، وسط مدينة سيؤول في كوريا الجنوبية، نجاحاً متبادلاً رغم الظروف الاستثنائية وتبعات أزمة جائحة «كوفيد-19». كما تم إطلاق العلامة إلكترونياً في 26 يونيو الماضي، ما جعل شيلا أول متجر للسوق الحرة في العالم يحتضن علامة هدى بيوتي، كما تميزت الفعالية بأنها أكبر إطلاق للعلامة في بلد واحد لهذا العام.

ولتعزيز حضورها في السوق الآسيوية، اختارت هدى بيوتي الشراكة والتعاون مع شيلا للسوق الحرة. وبهذه المناسبة، قالت هدى قطّان، مؤسّسة علامة هدى بيوتي: «نحن متحمسون للتعاون مع شركة شيلا للسوق الحرة، ونهدف إلى توسيع انتشار علامة هدى بيوتي في كوريا الجنوبية والصين، وتوفير خدماتنا للمستهلكين. وكنا قد بدأنا الخطوة الأولى للانتشار في السوق الصينية في فبراير الماضي؛ حيث عقدنا شراكة مع موقع التسوق الصيني TMall، وبدأنا نحصد إيجابيات هذه الشراكة».

وقبل التعاون مع «شيلا»، عرض أوستن لي، أحد مشاهير التواصل الاجتماعي في الصين، في فبراير الماضي مجموعة من منتجات هدى بيوتي في بث مباشر على Tmall. وعبّر المشاهدون عن إعجابهم بهذه المنتجات، كما بيعت جميع لوحات ظلال العيون «ميركوري ريتروجريد» خلال أقل من ثلاث دقائق في ذلك اليوم. وتُعدّ هدى بيوتي العلامة الأولى التي تنشر أكبر عدد من المنشورات الأصلية على منصة Red (Xiaohongshu) للتواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية، والتي تُعنى بالجمال والتجميل في الصين. ولطالما لفتت ثقافة الجمال الآسيوية إعجاب وتقدير هدى قطان وفريقها، حيث عملوا منذ سنوات على مشاهدة كثيرٍ من مقاطع الفيديو التي يبثها مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في كوريا والصين على منصتي Red ويوتيوب.

وأضافت قطان: «فوجئتُ بحجم الابتكار الذي تقدمه هذه الشخصيات باستخدام منتجاتنا. ولأن أهداف هدى بيوتي تتمحور حول الشمولية والتمكين، يسرنا للغاية مشاهدة عشاق الجمال حول العالم يستخدمون منتجاتنا بطرق مختلفة لإبداع نسخهم الخاصة من إطلالة هدى بيوتي المميزة». وفي السابق كان من الصعب على المستهلكين في كوريا الجنوبية الحصول على منتجات هدى بيوتي، إلا من خلال التسوق الالكتروني أو متجر سيفورا لمستحضرات التجميل الذي يضم العديد من العلامات التجارية. أما الآن فيمكنهم شراء مجموعة متنوعة من منتجات هدى بيوتي الأكثر شعبية من متجر شيلا للسوق الحرة بأسعار معفاة من الرسوم الجمركية. وأردفت قطان: «ازداد الطلب على منتجاتنا في السوق الآسيوية، بسبب قيام العديد من مشاهير التواصل الاجتماعي في عالم الجمال في كل من كوريا الجنوبية والصين بتعريف متابعيهم بمنتجات هدى بيوتي. ويسعدني التعاون مع شيلا للسوق الحرة، المنصة الإلكترونية والاجتماعية البارزة».

ظلال العيون

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من المتوقع أن تلاقي مجموعة ظلال العيون من هدى شعبية كبيرة، إذ تستقطب العلامة عشاق الجمال حول العالم بصفتها الأفضل لمجموعات ظلال العيون والرموش الاصطناعية. وسيتم التركيز على تسويق هذه المنتجات في السوق الآسيوية، حيث تشكل هذه المنطقة الجزء الأكبر لحضور هدى بيوتي في آسيا.

- أكبر عملية

إطلاق لعلامة

تجارية في السوق الآسيوية

لهذا العام.

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