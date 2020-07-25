الامارات | «والت ديزني» تؤجل عرض فيلم «مولان» إلى أجل غير مسمّى

شكرا لقرائتكم خبر عن «والت ديزني» تؤجل عرض فيلم «مولان» إلى أجل غير مسمّى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجّلت شركة والت ديزني، أول من أمس، العرض الأول لفيلمها «مولان» إلى أجل غير مسمى، موجهة بذلك ضربة جديدة لدور العرض السينمائية التي كانت تعوّل على فيلم الحركة الملحمي لجذب الجمهور خلال جائحة كورونا. كما قالت شركة باراماونت بيكتشرز للإنتاج السينمائي إن فيلم «توب جن: مافريك»، ‭‬وهو الجزء الثاني الذي طال انتظاره من فيلم ‭‬«توب جن»‭‬الذي يقوم ببطولته توم كروز، أُجّل أيضاً إلى الثاني من يوليو 2021، بدلاً من 23 ديسمبر المقبل.

وكان من المقرر أن يطرح «مولان» في دور العرض في مارس الماضي، ولكن تأجل مرات عدة، إذ لاتزال معظم دور السينما مغلقة. وكان آخر موعد محدد للعرض الأول للفيلم في 21 أغسطس المقبل، وعوّل أصحاب دور السينما على مساعدته في عودة الجمهور لمشاهدة الأفلام في أواخر الصيف. وقال أحد ممثلي «ديزني»: «أصبح واضحاً أنه لا يمكن تحديد أي موعد عندما يتعلق الأمر بكيفية طرح الأفلام خلال هذه الأزمة الصحية العالمية. هذا يعني التوقف المؤقت لخططنا لطرح (مولان)، فيما نقيّم كيف يمكننا طرح الفيلم للجمهور في أنحاء العالم بالشكل الأنسب». ويأتي تأجيل عرض «مولان» بعد قرار شركة وارنر بروس تأجيل طرح فيلم «تينيت» في أغسطس المقبل. وكان ينظر للفيلمين على أنهما فرصة لدور العرض لإنقاذ جزء من موسم الصيف المربح.

التأجيل يعد ضربة جديدة لدور العرض السينمائية.

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ممثل لـ«ديزني»: من الواضح أنه لا يمكن تحديد أي موعد.

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