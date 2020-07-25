الامارات | #النصف_الحلو.. جورجيو أرماني تطرح عطرها الجديد MY WAY

شكرا لقرائتكم خبر عن #النصف_الحلو.. جورجيو أرماني تطرح عطرها الجديد MY WAY والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 25 يوليو 2020

أعلنت علامة Giorgio Armani عن طرح عطر MY WAY الذي يعبق بنفحات الأزهار البيضاء النابضة بالحيوية ليكشف عن مفهوم جديد للأنوثة، بعدما صُمّم مع مراعاة مبدأ الاستدامة.

وعطر MY WAY تعبير قوي ومتفرّد، يعكس إصرار الإنسان على أن يسلك المسار الذي يناسبه. فهو ليس مجرّد اسم، بل انعكاس مثالي للرحلات التي يخوضها الإنسان في الحياة، جغرافيةً كانت أم عاطفيةً، والتي تصوغ شخصيته، متأثّراً بالأشخاص الذين يمرّون في حياته وباللحظات التي يعيشها. ويجسّد هذا العطر فلسفةً من وحي الواقع، وهي: «حياتي تمثّلني»، بحيث يعكس التعطش إلى الاستكشاف وبناء العلاقات.

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لقد اختيرت الممثّلة الأميركية أدريا أرخونا لتمثيل عطر MY WAY، وهي تشاركه فلسفته بامتياز من خلال شخصيتها المميّزة وقصة حياتها التي تعبّر عن انفتاحها الدائم لخوض تجارب جديدة وبناء علاقات مع الآخرين.

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