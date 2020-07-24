زي المطاعم.. طريقة عمل دجاج مقرمش

مطبخ

كتب: هن - 11:33 م | الجمعة 24 يوليو 2020

تسعى الأمهات دائمًا للبحث عن كل ما هو جديد، لإسعاد أسرتها، وتعتبر وجبة الدجاج المقرمش، من أكثر الوجبات المفضلة لدى الكثيرين نظرًا لمذاقها الطيب والشهي، وتتفنن ربات المنازل في طريقة إعدادها. وإليكم طريقة عمل الدجاج المقرمش، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي. مقادير دجاج مقرمش دبابيس دجاج ثوم ليمون دقيق بيض لبن جبنة بارميزان كورن فليكس كمون Advertisements بهارات بودرة ثوم بودرة بصل ملح فلفل أسود زبادي بقدونس روزماري جزر طريقة تحضير دجاج مقرمش - تسلق دبابيس الدجاج في ماء مغلي وجزر وروزماري ويتبل بملح وفلفل وبهارات وكمون - يرفع الدجاج من على النار - يتبل الدجاج في لبن ودقيق وجبنة بارميزان وزبادي وبيض ملح وفلفل وثوم بودرة وبصل بودرة - يغلف الخليط في كورن فليكس ويقلى في زيت غزير ليصبح لونه ذهبي - يقدم مع بطاطس شيبسي

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