بعد خطوبة طليقها أحمد سعد.. ريم البارودي بفستان زفاف: "قريبا جدا"

علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة ريم البارودي، متابعيها عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فيديو جديدا تظهر فيه بأحدث إطلالاتها.

وظهرت الفنانة، بإطلالة عروس، بفستان زفاف منفوش فاتح اللون، له كرانيش كثيفة، دون أكمام، أظهر "تاتو" مرسوم بظهرها، بتوقيع مصمم الأزياء المصري أحمد عبدالله، مع مكياج سموكي، بتوقيع خبير التجميل شريف البوهي، وشعر منسدل قصير لنورهان عمرو، مُعلقة: "قريبًا جدًا".

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وأعلن الفنان أحمد سعد، ارتباطه بعارضة الأزياء علياء بسيوني، بعدما نشر صورتهما من حفل عيد ميلادها، عبر حسابه على "إنستجرام".

ولم يكشف "سعد" عن موعد خطبته لعارضة الأزياء، مكتفيًا في تصريحه لـ"الوطن"، بأنه سيعلن ذلك، خلال الشهر المقبل.

علاقة أحمد سعد وريم البارودي

بدأت علاقة الفنان أحمد سعد، بالفنانة ريم البارودي، خلال مسلسل "إحنا الطلبة" في عام 2011، وربطتها علاقة صداقة بسعد وزوجته الأولى، ثم تحولت صداقتها مع "سعد" إلى علاقة عاطفية.

وامتدت العلاقة العاطفية بين "سعد" و"البارودي" لفترة طويلة حتى انتهت بالزواج، لكنه لم يستمر سوى 6 أيام فقط، بحسب ما ذكر "سعد"، في برنامج "شيخ الحارة"، واندلعت بينهما الخلافات وتبادلا الاتهامات عبر وسائل الإعلام بعد ذلك.