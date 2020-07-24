بعد انتشاره في الساحل.. طرق طرد الذباب من المنزل وأضراره على الطعام

لايف ستايل

أعرب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن انزعاجهم بسبب انتشار الذباب في القُرى السياحية، بشكل مُكثف، حتى دون فرج عامر رئيس نادي سموحة، عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: "الذباب عاد واكتسح الساحل الشمالي وبالذات مراسي"، الأمر الذي تفاعل معه العديد من الرواد مُصدقين على حديثه.

وعادة ما يكثر الذباب خلال دخول فصل الربيع وارتفاع درجات الحرارة، وتلجأ معظم ربات البيوت لطرده باستخدام مواد الرش الكيماوية.

ويقدم لِك "هن"، 5 حيل للتخلص من الذباب، حسبما أوردها موقع "hespruce":

التخلص من العوامل الجاذبة للذباب

الأطباق غير النظيفة الموجودة في الحوض، وعلب القمامة غير المصفاة وأوعية طعام الحيوانات الأليفة الفارغة إذا وُجدت، كلها عوامل تساعد على جلب الذُباب، تخلصي منها على الفور.

نفايات الحيوانات الأليفة

إذا كنتِ ممن يفضلون تربية الحيوانات الأليفة، فاحرصي على التخلص من نفاياها، حتى لا يتجمع حولها الذباب بكثرة.. فضلا عن غسل حيوانك الأليف بشكل دوري.

تتبعي مصادر دخوله للشقة

من الطبيعي أن يدخل بعض الذباب مع فتح وإغلاق الأبواب، فإذا كان لديك الكثير من الذباب في منزلك، فأنتِ بحاجة إلى معرفة كيفية وصوله، حتى تتمكني من منعه من دخول منزلك.

غلق الأضواء

بالطبع الذباب ينجذب نحو الضوء، قومي بفتح النوافذ، وغلق أضواء المنزل تمامًا، حتى يذهب بعيدًا، ثم أغلقي النوافذ من جديد.

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اصنعي طاردا طبيعيا

مزيج من زيت القرنفل والنعناع والليمون والريحان، قادر على طرد الذباب من منزلك، اخلطيهما سويًا، وضعيهما في زجاجة، لكي تستخدميه بدلًا من المواد الكيماوية، للحفاظ على صحة أولادك.

قومي برش الخليط في مطبخك وحول المداخل الخاصة بك لإبعاد الذباب.

أضرار وقوف الذباب على الطعام

بحسب ما ذكره موقع "the healthy"، فإن ساقي وجناحي ذباب تعجّ بمئات البكتيريا، بسبب توقفه على دماء الذبائح والمخلفات والمجاري، والبراز، والمواد العضوية، ما يجعلها ناقلة للأمراض إذا جرى تناول الأطعمة التي وقف عليها الذباب، مسلطًا الضوء على أضراره، والتي تأتي كالتالي:

نقل البكتيريا المسببة للنزلات المعوية.

القيئ المستمر.

الإسهال.

الحمى.

آلام في المعدة.

الإصابة ببكتيريا تُعرف بـ"ملوية بوابية" المُسببة في قرحة المعدة.

الإصابة بجرثومة المعدة.

التهاب الكبد الوبائي

الإصابة بالعديد من الفيروسات، أبرزها فيروس الروتا.