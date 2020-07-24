دعاء تدرس زراعة وتعمل في التطريز: "أعشق الفن"

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جمعت بين الدراسة الجامعية وشغفها بالرسم بالحناء على أيدي العرائس، إضافة إلى التطريز بالخيوط وعمل المجسمات والمطويات.

تروي "دعاء ناصر، 21 عامًا، مواليد الجيزة"، قصتها لـ "الوطن"، قائلة "أعشق الحنة لذا تعلمت الرسم بها وبالفعل أتقنت المهنة، وبدأت ترسم أشكال مختلفة على يد السيدات أو الفتيات الراغبات في ذلك سواء كن عرائس أم لا".

وبحسب الفتاة العشرينية، "أعمل أيضًا في التطريز بالخيوط وعمل المجسمات والمطويات وهدايا بالورق المقوى، كبوكس الصور وهدايا الهاند ميد، فضلًا عن ذلك عملت كميك أب آرتيست، وصممت ديكورات بالبلالين لعدد من المعارف وكذلك تصميم الإكسسوارات".

حصلت "دعاء" على كورس خياطة وتصميم بترونات منذ عام، "سأشتري ماكينة خياطة للعمل عليها، إلى جانب عملي في تنظيم المؤتمرات والفعاليات، على الرغم من أن مجال دراستي هو كلية الزراعة جامعة عين شمس، ولكن حبي وعشقي للفن يفوق أي شيء".

"هوايتي الفن والإبداع وأي حاجة هاند ميد بفضل الله بعرف أصممها ونظرًا لأن تلك الفترة تعتبر موسم للزاوج فيعتبر شغل الحنة أكثر، ولكن لو طلب مني أوردر تطريز بنفذه، علاوة على ذلك بشارك في التدريب الصيفي الخاص بالكلية"، تقول دعاء.

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