قومي المرأة يشيد بتدخل وزيرة الثقافة في أزمة التحرش بطالبات المعهد العالي للسينما

علاقات و مجتمع

وجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، الشكر للدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، لسرعة استجابتها لشكاوى طالبات المعهد العالي للسينما، ممن تعرضن لمحاولات تحرش داخل حرم المعهد.

وأشادت الدكتورة مايا مرسي، ببيان الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، اليوم، وذلك بعدما تابعت إدارة الأكاديمية ما تردد على صفحات التواصل الاجتماعي، من طالبات المعهد العالي للسينما، حول ما تعرضن له من إيذاء جراء محاولات البعض للتحرش بهن.

وجاء في البيان أن هناك قوانين ولوائح تحمي الطالبات من أي محاولة للتحرش، وهو الأمر الذي لن يُسمح به نهائيا، كما أكدت الأكاديمية أنها على استعداد كامل لتلقي أي شكوى بهذا الصدد أو غيره من أبنائها الطلاب والطالبات بالأكاديمية، وقد وعدت بالحفاظ على السرية التامة للشكوى وسير التحقيقات، فلا تهاون في حماية أبنائها وبناتها.

وأكدت "مرسي" سعادتها بهذا "التحرك المحترم" من قبل الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وإدارة الأكاديمية بقيادة الدكتور أشرف زكي، لمناهضة التحرش وحماية الطالبات مع الاحتفاظ بسرية البيانات للحفاظ على حقوقهن، وتشجيعهن على التقدم بشكوى، مؤكدة أن هذا هو الدور المنشود من القائمين على جميع المؤسسات التعليمية وغيرها في الدولة، متمنية أن تحذو جميع المؤسسات حذو أكاديمية الفنون في هذه الخطوة الجديرة بالاحترام والتقدير لحماية بنات مصر من آفة التحرش الجنسي.

Advertisements

ودعت الدكتورة مايا مرسي، جميع الفتيات والسيدات ممن تعرضن لأي شكل من أشكال التحرش للتقدم ببلاغات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أكاديمية الفنون تنفي تعرض الطالبات للتحرش

وكانت أكاديمية الفنون، أكدت من قبل، عدم صحة الأمر سواء داخل الحرم الجامعي أو خارجه.

وأصدرت الأكاديمية برئاسة الفنان أشرف زكي، بياناً تؤكد خلاله متابعتها لما أثير على إحدى صفحات التواصل الاجتماعي، من بعض طالبات المعهد العالي للسينما، حول ما تعرضن له من إيذاء جراء محاولات البعض التحرش بهن سواء داخل الحرم الجامعي كما أشرن، على الرغم من توقف الدراسة داخل الأكاديمية منذ 5 أشهر، أو خارجه، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت إدارة الأكاديمية، وجود قوانين ولوائح تحمي الطالبات من أي محاولة للتحرش، وهو الأمر الذي لن يسمح به نهائيا، مؤكدة أنها على استعداد كامل لتلقي أي شكوى بهذا الصدد أو غيره من أبنائها الطلاب والطالبات بالأكاديمية، ووعدت بالحفاظ على السرية التامة للشكوى وسير التحقيقات، فلا تهاون في حماية بناتها.

وشددت إدارة الأكاديمية، على عدم تقدم أي طالبة من طالبات الأكاديمية بأي شكوى من هذا النوع، وهو ما سوف يقابل بكل حزم نحو اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يقوم بهذا السلوك مهما كانت درجته.

يذكر أن طالبات معهد السينما دشنّ حسابا على إنستجرام، خلال الأيام الماضية، ليكون صوت الناجيات من الاعتداء الجنسي في المعهد العالي للسينما، والقصاص من المعتدين.