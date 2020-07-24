ماذا يحدث عند التوقف عن تناول الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:
يحتاج الجسم إلى الكربوهيدرات بشدة لأنها غذاء الصحة العقلية والبدنية، بالإضافة إلى أنها المصدر الرئيسي للطاقة، وتساعد على دعم الدماغ بمستويات عالية من الجلوكوز.
كما أن النظام الغذائي الصحي يحتاج إلى الكربوهيدرات، بحسب ما ذكر موقع "the list"، والذي عدّد ما يحدث للجسم عند الامتناع عن تناولها:
- اختلال توازن النظام الغذائي:
أوضح ماكل كووينجا اختصاصي التغذية الأمريكي، أن تناول أي عنصر بكمية غير كافية يحدث عدم توازن في الجسم سواء في الكربوهيدرات أو البروتين أو الدهون الصحية والألياف التي تساعد على حفظ نسبة السكر في الدم، خاصة إذا كانت نسبة السكر منخفضة.
- حرق الدهون:
تعمل الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات على حرق الدهون الصحية وتوقف عمل الجينات التي تعزز تخزين الدهون.
- تقليل الشعور بالجوع:
يقول بعص الخبراء أن النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات له تأثير معاكس، حيث إن الكربوهيدرات تكون مشبعة وتمنع الشعور بالجوع.
- ستشعر بالتعب:
عندما تمتنع عن تناول الكربوهيدرات قد تجد أن طاقتك أصبحت محدودة، حيث إن الجسم كان يخزن الكربوهيدرات على شكل جليكوجين وهو مصدر الطاقة في الدماغ.
- رائحة الفم الكريهة:
أفاد الكثير من الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات أن رائحة الفم لديهم أصبحت كريهة، لأن الكربوهيدرات تعمل على جفاف الفم.
- الإمساك:
انخفاض الكربوهيدرات يسبب الإمساك، بسبب الامتناع عن تناوب الحبوب التي تحتوي على الألياف التي تساعد الجهاز الهضمي على هضم الطعام بسهولة.
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