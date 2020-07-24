منها السلام بالبصق.. تعرف على أغرب التقاليد حول العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تختلف العادات والتقاليد حسب ثقافة كل مجتمع من دول العالم، إذ تلعب دورا مهما في تشكيل وفكر المجتمع وتكون الخط الفاصل في التعاملات اليومية.

وفي التقرير، نرصد لكم أغرب العادات التي قد تدهشك، وفق ما نقل موقع "برايت سايد" الأمريكي.

1- عدم استخدام الحمام بعد الزواج في إندونيسيا:

في مجتمع Tidong في إندونيسيا، لا يسمح للزوجين بالذهاب إلى الحمام لمدة 3 أيام بعد الزواج، وإذا فعلوا ذلك، فهذا يعتبر حظا سيئا لزواجهم.

ويتم مراقبة المتزوجين حديثا من قبل أفراد أسرهم الذين يضمنون عدم كسر هذا التقليد، في حين يتم منحهم كميات صغيرة من الطعام والماء.

2- السلام على الآخرين بالبصق في كينيا:

في حين يعتبر البصق وقحا في العديد من الثقافات، إلا أنه في قبيلة الماساي الكينية طريقة معتادة للتحية وإظهار الاحترام، إذ يبصق أفراد القبيلة في أيديهم قبل التحية، ويفعلون ذلك أيضا للأطفال حديثي الولادة وللعروس للمباركة والحصول على الحظ الجيد.

3- البكاء قبل الزفاف بالصين:

في حين أن الزفاف حفل مليء بالضحك، في الصين يسبق الزفاف التقليدي بكاء العروس قبل شهر من الزواج، وبعد بضعة أيام ينضم إليها والدتها وأفراد أسرتها لإظهار الفرح لزواجها المستقبلي.

4- عدم إهداء وردة صفراء في المكسيك:

الورود هدية عظيمة لإظهار العاطفة في أي مكان في العالم، ومع ذلك، عند اختيار اللون، تربط بعض البلدان معاني خاصة لورود معينة. وفي الثقافة المكسيكية، الوردة الصفراء تعني الموت.

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5- تحطيم اللوحات قبل الزفاف في ألمانيا:

قبل بضعة أسابيع من الزفاف الألماني، هناك تقليد معروف باسم Polterabend، حيث يحضر ضيوف الزوجين الفخار المحطم في منزل الزوجين، بعد ذلك يجب على العروسين تنظيف المنزل، وهو عمل يعتقد أنه يجلب الحظ ويشجع العمل الجماعي بينهما.

6- رمي القرفة على العازبين بالدنمارك:

تقليد قديم من القرن السادس عشر في الدنمارك ولا يزال قائما حتى اليوم، فإذا بقي الشخص عازبا يلقي أصدقاؤه القرفة عليه في عيد ميلاده.

7- الوصول متأخرا في فنزويلا:

سواء كنت تحضر حدثا أو اجتماعا أو حفلة في فنزويلا، فمن الشائع أن يصل الأشخاص في وقت متأخر عما كان مخططا له في الأصل، حيث يتمتع الفنزويليون بوتيرة مريحة عندما يتعلق الأمر بالأعمال التجارية ولأحداث الاجتماعية.

8- عضات من النمل الناري في البرازيل:

في قبيلة Sateré-Mawé البرازيلية، عندما يكبر الصبي يجب عليه أداء رقصة تقليدية أثناء ارتداء القفازات المملوءة بالنمل الناري، ويعد هذا الحفل تحديا خاصا، حيث إن لدغة النمل الناري، واحدة من أكثر لدغات الحشرات المؤلمة في العالم.

9- رمي الأثاث من النافذة في جنوب أفريقيا:

في رأس السنة الجديدة تحتفل العديد من البلدان بالألعاب النارية، بينما هناك تقاليد مختلف في جنوب أفريقيا، وهو أن يرمي الناس أثاثهم من النافذة وفي الشوارع، وتتم مراقبة هذا التقليد من قبل قوات الشرطة للتأكد من عدم إصابة أحد.

10- اجتماعات عمل في ساونا بفنلندا:

تعد الساونا جزءا كبيرا من الثقافة الفنلندية، فهي مكان لمناقشة المسائل التجارية والسياسة، ومن المعتاد في عالم الأعمال للزملاء أو شركاء العمل الذهاب إلى الساونا معا والتحدث في بيئة أكثر راحة.