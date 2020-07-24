7 عبارات احذر قولها.. قد تجعل الآخرين ينفرون منك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

"فيقل خيرا أو ليصمت".. في بعض الأحيان يكون من الأفضل التزام الصمت بدلا من قول أشياء معينة للأشخاص تشعرهم بالانزعاج، ما قد يساهم في توتر العلاقة بينكما.

وأورد موقع "brightside" الأمريكي، عبارات قد تجعل الناس ينفرون منك، لذا حاول تجنبها.

1- كان يجب أن تفكر في ذلك من قبل:

من بين الجمل المزعجة التي تجعل الشخص يشعر بالضيق منك تلك الجملة، اعلم أن الجميع يرتكبون أخطاء، فلماذا لا تظهر مزيدا من الصبر للأشخاص بجانب القليل من الفكاهة؟

2- بالطبع، سيشارك طفلي ألعابهم:

تخيل أن أقاربك البالغين يأخذون حقيبتك المفضلة أو السيارة التي طال انتظارها ومنحها لشخص آخر أثناء قوله "إنها ليس بخيلا، بالطبع سيشاركها" ألا تشعر بالغضب؟

حاول الآن أن تتخيل كيف يشعر الطفل الصغير، الذي لا يستطيع التحكم في عواطفه، ولهذا السبب من الضروري طلب إذنهم عند اللعب بألعابهم، وإذا قال الطفل، "لا"، فهذا يعني "لا"، حيث إنه في مرحلة يتعلم فيها حماية مصالحه وحدوده بشكل صحيح.

3- فاكر نفسك نجم/ة

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ينقد بعض الأشخاص مظهر الآخرين، لذا إذا سمعت تعليقات بشأن الطريقة التي تبدو بها أو الطريقة التي يبدو بها شريكك، فمن الأفضل إيقافها على الفور، لأن هذه الهجمات أفضل حل لها أن تتوقف من البداية.

4- ما هذا الهراء الذي تشاهده؟

ترغب في مشاهدة فيلم الرعب الذي تم أُنتج حديثا أو موسم آخر من المسلسل التلفزيوني المفضل لديك، وبعد أن تحصل في النهاية على الفرصة وتجعل نفسك مريحا على الأريكة، يقول لك أحد أفراد عائلتك فجأة في منتصف الفيلم "أنت تشاهد هذه الأشياء السخيفة!" نعم، لدينا جميعا أذواقا مختلفة، ولكن ليس من المقبول التقليل من ذوق الآخرين، لأن الشخص البالغ حر في مشاهدة ما يريد.

5- ستبدو أفضل إذا..

يمكن أخذ هذه العبارات عن طريق الخطأ على أنها مزحة غير مؤذية أو نقد بناء، ولكن هذا هو المكان الذي يختبئ فيه الخطر، هذه ليست مزحة وليست نقدا بناء، ولكنه أمر مهين، لذا من المهم أن تتعلم ملاحظة هذه التعليقات والرد عليها بشكل صحيح.

6- كيف تمكنت من العيش في مثل هذه الشقة الصغيرة:

"متى ستنتقل إلى شقة أكبر؟" "هل أنت متأكد من أنها تناسبك؟" "يا لها من غرفة صغيرة!"، هذا يعني أن الشخص يقلل من إنجازاتك ومشترياتك، فمن الأفضل إيقاف هذا الشخص.

7- هل هذا راتبك بالكامل؟

هل هذا كل ما كسبته؟ " أو "أنت لا تربح الكثير في عملك"، "قد يكون من الأفضل البقاء في المنزل والقيام بالتدبير المنزلي!"، إذا واصلت سماع هذه العبارات من أصدقائك المقربين، فهي علامة حمراء، لأن هذه الكلمات يمكن أن تجعلك تشك في إنجازاتك، وقد يكون لدينا جميعا إخفاقات ويجب على أحبائنا دعمنا ومحاولة مساعدتنا على استعادة ثقتنا بأنفسنا.