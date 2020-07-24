دون الحاجة للتكييف.. حيل للتغلب على الحر الشديد

محمد اسماعيل - القاهرة - في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، يواجه العديد من الأشخاص ظروفاً خاصة، تمنع بعضهم من تحمل التكاليف المالية لجهاز تكييف الهواء.

ربما كانت إحدى الطرق سابقاً لإبقاء حرارة جسمك دافئة، هي السباحة أو الذهاب إلى مكان عام يتم تكييفه، للابتعاد عن درجات الحرارة المرتفعة.

وبسبب فيروس كورونا المستجد، تم إغلاق العديد من هذه الأماكن للحد من انتشار الفيروس، ولكن إذا كنت تشعر أن الحرارة لا تطاق، إليك بعض الخطوات التي ستساعدك على إبقاء حرارة جسمك معتدلة دون تكييف الهواء خلال الصيف، حسب ما جاء في "CNN"

حافظ على رطوبة جسمك بالإكثار من شرب السوائل

وينديل بورتر، وهو مدرس في الهندسة الزراعية والبيولوجية بجامعة فلوريدا، قال إنه عندما تشعر بالحرارة، يجب ترطيب نفسك كخطوة أولى، وإذا كان جسمك يشعر بحرارة مرتفعة ويحتاج إلى تبريد نفسه، فلن يتمكن من أداء الوظيفة بدون رطوبة كافية.

خذ حمامًا باردًا

يساعدك الاستحمام على تبريد جسمك من خلال خفض درجة الحرارة الأساسية. وفي حال أردت بالشعور بالبرودة، استخدم صابون النعناع؛ لأنه يحتوي على المنثول ويساعد على تنشيط مستقبلات الدماغ، التي تنقل ما إذا كان هناك شيء تأكله أو تشعر به باردًا.

ضع منشفة صغيرة باردة على رقبتك أو معصميك

ضع منشفة باردة على معصميك أو حول رقبتك لتبريد جسمك. وتعد هذه نقاط النبض التي تكون فيها الأوعية الدموية قريبة من الجلد، لذلك ستشعر بالبرودة بشكل أسرع.

استخدم المراوح المتحركة

أغلق الستائر

يقول بورتر: "إذا كانت لديك نوافذ تواجه الشمس في فترة الصباح أو ما بعد الظهر، فاحرص على إغلاق الستائر لمنع حرارة الشمس من دخول المنزل".

استخدم الأغطية القطنية أثناء النوم للحفاظ على البرودة طوال الليل

يُعد القطن أحد أكثر المواد تنفساً؛ لذلك يمكن أن تساعد الأغطية القطنية أو البطانيات في الحفاظ على برودة جسمك طوال الليل.

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نم في غرفة في الطابق السفلي في منزلك

إذا لم تستطع النوم طوال الليل؛ لأنك تشعر بحرارة شديدة، فأنت لست مضطراً للبقاء في غرفة نومك. لذلك، إذا كان لديك طابقاً سفلياً في منزلك، فقم بإعداد منطقة نوم مؤقتة هناك، للشعور بالبرودة خلال الليل.

لا تقم بتبريد أو تجميد البطانيات أو الملابس

لا تعد هذه فكرة جيدة بالنسبة لبورتر؛ لأنها ستكون دافئة لدقائق فقط، ومن ثم سيتبلل فراشك، وأنت لا تريد ذلك حتمًا.

أغلق أبواب الغرف غير المستخدمة

إذا تواجدت غرف غير مستخدمة، فعليك إغلاقها للحفاظ على الهواء البارد في المناطق المستخدمة من المنزل.

استخدم مروحة العادم في المطبخ أو الحمام

استخدم مروحة العادم في مطبخك لسحب الهواء الساخن بعد طهو الطعام أو في حمامك لسحب البخار بعد الاستحمام.

قم بتركيب المصابيح الكهربائية الموفرة للطاقة

تولد المصابيح المتوهجة درجة حرارة أعلى من مصباح ثنائي باعث للضوء. وقال بورتر إنه إذا ركزت على تبديل المصابيح في المناطق التي تجلس فيها بالقرب من ذلك، فإن ذلك سيحدث فرقاً ملحوظاً.

قم بالطبخ في الصباح، أو في فناء المنزل

استمتع بالمأكولات المجمدة

قد يساعدك تناول المثلجات على تبريد جسمك للحظات. وقال بورتر إنه لا يجب الإفراط في تناول السكر إذا كنت تعاني من فرط النشاط؛ لأنك ستشعر بحرارة زائدة.